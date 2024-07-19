كراود سترايك: إصلاح الانقطاع التقني العالمي قد يستغرق وقتًا

أوضحت شركة كراود سترايك CrowdStrike، وهي شركة الأمن الإلكتروني الأمريكية المسؤولة عن الانقطاع التقني العالمي، أنها حلت المشكلة وراء هذا الانقطاع الواسع النطاق من جانبها، لكن إعادة بعض الأنظمة المتأثرة إلى العمل بنحو طبيعي قد يستغرق بعض الوقت، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة جورج كورتز، في مقابلة أجراها مع NBC News الأمريكية.

وتعاني شركات النقل الجوي والاتصالات والبنوك والمرافق الطبية وغيرها من الشركات والمؤسسات حول العالم حاليًا أزمة تقنية كبيرة نتجت عن مشكلة تسببت في انهيار أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، ورافقها ظهور “شاشة الموت الزرقاء” الشهيرة في تلك الأجهزة.

وسرعان ما اتضح أن المشكلة لم تكن ناتجة عن خلل في نظام مايكروسوفت، وإنما بسبب تحديث خطأ للبرامج الأمنية أصدرته شركة CrowdStrike المتخصصة في الأمن الإلكتروني إلى تلك الأجهزة.

وقال كورتز إن الانقطاع لا “يُعد خرقًا أمنيًا أو هجومًا إلكترونيًا”، مؤكدًا أن شركته أصدرت إصلاحًا للمشكلة، وأنها سوف تعمل مع عملائها لإعادة أنظمتهم إلى العمل.

وأضاف كورتز أن إصلاح المشكلة “قد يستغرق بعض الوقت للأنظمة التي لن تستعيد الاتصال تلقائيًا”، مؤكدًا أن بعض الأنظمة بدأت العودة للعمل بعد الإصلاح التي أصدرته الشركة.

وكان كورتز قد ذكر في منشور سابق عبر منصة إكس أن الانقطاعات ناتجة عن “عيب عُثر عليه في تحديث لأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز”، في حين لم تتأثر الأجهزة التي تعمل بأنظمة لينكس أو ماك، وفقًا لبعض التقارير.