فوضى تقنية عابرة للقارات: شلل في حركة الملاحة والاتصالات والخدمات المالية

شهد صباح يوم الجمعة انقطاعًا تقنيًا واسع النطاق أدى إلى تعطّل الملاحة الجوية والبنوك والخدمات المالية وخدمات الاتصالات، كما أثر بنحو سلبي في مختلف الشركات ووسائل الإعلام على مستوى العالم.

ويُعزى ذلك الانقطاع إلى شركة CrowdStrike، وهي شركة للأمن السيبراني لها نشاط عالمي في مختلف القطاعات، ويُعتقد أن تحديثًا صادرًا عنها هو السبب الرئيسي وراء المشكلة.

وقال جورج كورتز، الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، في منشور على منصة إكس: إن الشركة “تعمل بجد مع العملاء المتضررين من عيب عُثر عليه في تحديث للأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز”.

واضطرت بعض شركات الطيران في الولايات المتحدة مثل “أمريكان إيرلاينز” ودلتا ويونايتد إلى تعطيل رحلاتها صباح الجمعة بسبب مشكلات في الاتصالات، وفقًا لتحذير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وأوضحت متحدثة باسم الخطوط الجوية المتحدة “يونايتد إيرلاينز” في بيان رسمي أن “انقطاعًا في برنامج تشغيل تابع لطرف ثالث يؤثر في أنظمة الحاسوب على مستوى العالم”، ومنها أنظمة الشركة. وأضافت المتحدثة: “بينما نعمل على استعادة هذه الأنظمة، فإننا نعلّق كافة الطائرات في مطارات المغادرة، أما الرحلات الجوية التي تحلّق بالفعل ستستمر برحلاتها إلى وجهاتها المحددة”.

وأكدت شركة دلتا أنها أوقفت جميع الرحلات مؤقتًا، وأنها تعمل على حل “مشكلة تقنية لدى مورد”.

وفي تطور سابق، اضطرت شركة فرونتير للطيران إلى تعليق كافة رحلاتها لمدة وجيزة يوم الخميس بعد “تأثرها بانقطاع في مايكروسوفت”، مشيرةً إلى أن ذلك الانقطاع “يؤثر أيضًا في شركات أخرى”.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في تحديث عبر موقعها الإلكتروني أن “العديد من العملاء” في منطقة وسط الولايات المتحدة “واجهوا مشكلات” مع خدمات منصة الحوسبة السحابية Azure الخاصة بها يوم الخميس، لكنها أشارت لاحقًا إلى حل المشكلة، لكن لا يُعرف إن كانت تلك المشكلة ذات صلة بالانقطاع التقني الواسع النطاق.

ومن المتوقع أنه بعد حل المشكلة ورفع قرارات تعليق الرحلات الجوية، سيواجه المسافرون على الأرجح تأخيرات طوال اليوم، إذ تعمل شركات الطيران على إعادة جدولة رحلاتها.

وفي المملكة المتحدة، تعطّل نظام خدمة الصحة الوطنية (NHS) المسؤول عن تنسيق مواعيد أطباء العائلة، كما انقطع بث قناة سكاي نيوز، وحذرت شركات السكك الحديدية من تأخير في الرحلات بسبب مشاكل تقنية “واسعة النطاق”، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

ولم تقتصر الانقطاعات على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بل امتدت لتطال وسائل الإعلام والبنوك والدوائر الحكومية في نيوزيلندا وأستراليا، وعقدت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في أستراليا اجتماعًا ضم مسؤولين من هيئات المياه والطاقة، إلى جانب دعوة ممثلين عن شركات البيع بالتجزئة وشركات الاتصالات.

وذكرت شركة الاتصالات الأسترالية تيلسترا، وهي إحدى الشركات المتأثرة بالانقطاع، أن المشكلات التي يواجهها المستخدمون في التواصل ناتجة عن “مشكلة عالمية تؤثر في شركتي مايكروسوفت و CrowdStrike” وكافة الخدمات المعتمدة عليهما.

وفي جنوب أفريقيا، أكد بنك كابيتك، أحد أكبر البنوك في البلاد، في منشور له على منصة إكس أن البنك “يواجه مشكلات تقنية على مستوى البلاد تؤثر في جميع الخدمات”، وذلك وسط “مشكلة دولية تؤثر في العديد من البنوك ومتاجر التجزئة”.