انقطاع سيبراني عالمي يعطل الرحلات ويؤثر في الشركات

أمرت شركات الطيران الأمريكية الكبرى بوقف الملاحة الجوية يوم الجمعة بسبب مشكلات في الاتصالات، بينما أفادت شركات طيران أخرى، وشركات إعلامية، وبنوك، وشركات اتصالات حول العالم بوجود أعطال في أنظمتها مما يعطل عملياتها. وقامت شركات الطيران الأمريكية، مثل: الخطوط الجوية الأمريكية، ودلتا إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، وأليجيانت إير، بتوقيف الرحلات الجوية بعد أقل من ساعة من إعلان مايكروسوفت حلَّ مشكلة انقطاع خدمات السحابة التي أثرت في عدة شركات طيران اقتصادية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ولم يتضح على الفور إذا كان قرار منع الطائرات من الإقلاع مرتبطًا بانقطاع سابق لخدمات السحابة لمايكروسوفت.

وفي أستراليا، تعرضت شركات الإعلام والبنوك والاتصالات لأعطال، وقالت الحكومة إنها تبدو مرتبطة بمشكلة لدى شركة الأمن السيبراني العالمية كراودسترايك. وأظهر موقع Downdetector، الذي يعتمد على تقارير المستخدمين، وجود أعطال في عدة بنوك وشركات اتصالات.

وانتشرت الأعطال بشكل واسع، إذ أفادت إسبانيا بوجود “خلل حاسوبي” في جميع مطاراتها، بينما حذرت Ryanair، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب، المسافرين من احتمالية حدوث اضطرابات قد تؤثر في “جميع شركات الطيران العاملة عبر الشبكة”، دون تحديد طبيعة هذه الاضطرابات. وقالت شركة AWS في بيان لها إنها تحقق في تقارير عن مشكلات في الاتصال بوحدات EC2 وWorkspaces في AWS.

لم يتضح على الفور إذا كانت جميع الأعطال المبلغ عنها مرتبطة بمشكلات كراودسترايك أو إذا كانت هناك قضايا أخرى.