شاومي تعلن هاتفها القابل للطي Mix Flip

أعلنت شركة شاومي هاتفها الجديد القابل للطي Mix Flip، الذي يُعد أول هاتف لها في سلسلة Flip التي تُطوى رأسيًا.

ويأتي الهاتف بتصميم متطور، وشاشة خارجية قياسها 4 إنشات، وهي تُعد كبيرة نسبيًا مقارنةً بالهواتف الأخرى في الفئة نفسها، وتتيح تلك الشاشة تشغيل التطبيقات كاملة أو إضافة التطبيقات المصغرة بسهولة.

وعند فتح الهاتف، يجد المستخدم شاشة كبيرة من نوع أولد قياسها 6.86 إنشات مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تصل إلى 3000 شمعة، علمًا بأن الهاتف مزود بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 بسعة تخزين تصل إلى تيرابايت، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وقد أضافت الشركة نظام تبريد خاصًا للحفاظ على درجة حرارة الهاتف في أثناء التشغيل.

ويأتي هاتف Mix Flip بكاميرتين بدقة قدرها 50 ميجابكسل مدمجتين في الشاشة الخارجية، واحدة أساسية وأخرى مخصصة للتكبير، كما يضم الهاتف كاميرا أخرى أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويحمل الهاتف بطارية سعتها 4,780 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع HyperCharge بقوة قدرها 67 واطًا، مما يجعله من أسرع الهواتف في الشحن في فئته، ولم تشر الشركة إلى دعم الشحن اللاسلكي.

ويمكن استخدام الهاتف عند فتحه أو طيه أو استخدامه بعدة وضعيات وزوايا تتراوح بين 45 و 135 درجة.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي الأسود والأبيض والأرجواني، بالإضافة إلى إصدار خاص من ألياف النايلون، ويبدأ سعر الهاتف من 800 دولار أمريكي في السوق الصينية، ولا معلومات بشأن توفر الهاتف في الأسواق العالمية.