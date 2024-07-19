شاومي تطلق هاتفها الجديد القابل للطي Mix Fold 4 بتصميم محسّن

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Mix Fold 4، الذي يتميز بتصميم أنحف وأخف وزنًا مقارنةً بالإصدار السابق، بالإضافة إلى مواصفات محسنة على مستوى المعالج ونظام التصوير.

ويبلغ وزن الهاتف 226 جرامًا، مع سمك يقل عن 10 ملم عند الطي، وإطار منحنٍ وهيكل مصنوع من الألمنيوم، وقد حسّنت الشركة مقاومة الهاتف للصدمات باستخدام ألياف الكربون العالية القوة T800H التي خففت أيضًا وزن الهاتف، ويعد هاتف Mix Fold 4 أول هاتف قابل للطي من شاومي بمعيار IPX8، مما يجعله مقاومًا للماء حتى عمق قدره 1.5 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ويضم الهاتف شاشة خارجية قياسها 6.56 إنشات من نوع LTPO OLED بدقة تصل إلى +FHD ومعدل تحديث متغير يصل حتى 120 هرتزًا، بنسبة أبعاد قدرها 21:9. أما الشاشة الداخلية الرئيسية فهي بقياس قدره 7.98 إنشات بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع درجة سطوع في الشاشتين تصل إلى 3000 شمعة بحد أقصى، وتضم كل شاشة كاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل.

ويأتي هاتف شاومي Mix Fold 4 بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا رباعية من Leica، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 وميزة التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وكاميرا مكبرة وكاميرا بيرسكوب.

ويعمل هاتف Mix Fold 4 بنظام التشغيل HyperOS المستند إلى نظام أندرويد 14، مع بطارية من شاومي بسعة قدرها 5100 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 67 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

وتطرح شاومي هاتف Mix Fold 4 بثلاثة ألوان، هي الأسود والأبيض والأزرق. ويتراوح سعر الهاتف بين 1250 و 1500 دولار أمريكي وفقًا لسعة التخزين والذاكرة العشوائية، وتعتزم الشركة إطلاق الهاتف في السوق الصينية، ولم تصرّح الشركة حتى الآن بتوفيره في الأسواق العالمية.