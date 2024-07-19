“سدايا” تؤكد عدم تأثر أنظمتها والأنظمة الوطنية المستضافة لديها في السعودية بالعطل التقني العالمي اليوم

أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية تعمل دون انقطاع، ولم تتأثر بالعطل التقني الذي شهده العالم اليوم.

وقال المهندس ماجد الشهري، المتحدث الرسمي لسدايا، في بيان صدر اليوم: “إن الهيئة منذ اللحظة الأولى من ظهور العطل التقني وهي تقف من خلال فرقها التقنية الوطنية على عمل أنظمتها الداخلية والأنظمة الحكومية المستضافة لديها ولم تتعرض لأي عطل، حيث جرى تصميمها وبناؤها بأيدي كوادر وطنية مؤهلة في مجالات تقنيات الحاسوب والبرمجة وذلك على أعلى مستوى من البناء التقني الذي يكفل سرعة الانتقال من نظام إلى نظام في حال حدوث أي عطل تقني كما حدث اليوم”.

وأوضح الشهري أن كوادر سدايا التقنية تعمل على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتأمين الخدمات الحكومية الرقمية واستمرارية عملها دون انقطاع.

وأشار إلى أن طبيعة الفضاء الإلكتروني تتطلب اتخاذ خطوات استباقية لمنع حدوث أي خلل أو هجمات إلكترونية، ولذلك تعمل سدايا بجهود حثيثة على تأسيس بنية تحتية قوية للجهات الحكومية، باستخدام أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، لضمان أمنها وسلامتها من أي مخاطر محتملة.

وأضاف أن سدايا تعزز تعاونها مع شركائها في جميع أنحاء العالم، لضمان بيئة إلكترونية مفتوحة وآمنة.

أكبر انقطاع تقني في التاريخ:

شهد العالم صباح اليوم الجمعة أكبر انقطاع تقني في التاريخ، أدى إلى تعطيل الخدمات في قطاعات حيوية متعددة مثل: قطاع الطيران والاتصالات والخدمات المالية والصحية والإعلامية وغيرها من مختلف الشركات على مستوى العالم.

ويُعزى ذلك الانقطاع إلى خلل في تحديث أصدرته شركة الأمن السيبراني (كراود سترايك) CrowdStrike، التي لها نشاط عالمي في مختلف القطاعات، والتي أصدرت تحديثًا لمنتجها الرئيسي (Falcon)، وهو عبارة عن منصة تُستخدم لمنع الاختراقات السيبرانية. وتسبب هذا التحديث في انهيار أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز وظهور (شاشة الموت الزرقاء) فيها، وتوقفها عن العمل.

وقالت الشركة إنها حلت المشكلة الكامنة وراء هذا الانقطاع الواسع النطاق من جانبها، لكن إعادة بعض الأنظمة المتأثرة إلى العمل بنحو طبيعي قد يستغرق بعض الوقت.