جوجل تعتزم إيقاف روابطها المختصرة عن العمل

أعلنت جوجل أنها بصدد إيقاف كافة الروابط المختصرة التابعة لها ضمن خدمة goo.gl بحلول أغسطس من عام 2025 المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت إيقاف خدمة اختصار الروابط goo.gl للمستهلكين والمطورين في عام 2018، لتتوقف بعدها عملية إنشاء الروابط الجديدة، بالإضافة إلى مزايا التحليلات والإدارة. وعندما تتوقف روابط خدمة goo.gl عن العمل العام المقبل، ستكون قد مرت أكثر من 6 سنوات منذ إنشاء آخر رابط عبرها.

وابتداءً من 23 أغسطس 2024، ستعرض جوجل صفحة انتقالية بعنوان “هذا الرابط سيتوقف عن العمل قريبًا” عندما ينقر شخص ما على رابط مختصر من خدمة goo.gl، وسيتمكن المستخدمون من المتابعة بعد النقر على “استمرار” مع خيار “عدم إظهار هذا مرة أخرى”.

وفيما يتعلق بالمطورين، تحذر جوجل من أن “الصفحة الانتقالية قد تسبب اضطرابات في تدفق روابط goo.gl الحالية”، أو عدم ظهور البيانات الوصفية عند عرض الرابط الأولي.

وكحل مؤقت، تقدم الشركة طريقة لتجنب الصفحة الانتقالية، وذلك بمنعها عبر إضافة ‘si=1’ إلى روابط goo.gl الحالية.

وكانت goo.gl خدمة لتقصير الروابط قدمتها شركة جوجل نهاية عام 2009 لتعمل على تحويل الروابط الطويلة إلى روابط قصيرة يسهل مشاركتها واستخدامها في مختلف المنصات، وقد حظيت تلك الخدمة بشعبية واسعة نظرًا إلى توفيرها إحصائيات تفصيلية حول عدد النقرات والمصادر الجغرافية للأشخاص الذين نقروا على الرابط، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام والتكامل مع خدمات جوجل الأخرى.

وفي عام 2018، أرادت جوجل من المطورين الانتقال تدريجيًا إلى خدمة Firebase Dynamic Links التي تكتشف منصة المستخدم، وتحيله إلى الويب أو إلى التطبيق المخصص، لكن الشركة أوقفت أيضًا تلك الخدمة لاحقًا.