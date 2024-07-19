بروتون تكشف عن مساعد ذكي لكتابة البريد الإلكتروني

أعلنت شركة بروتون إطلاق أداة جديدة تساعد المستخدمين على كتابة رسائل البريد الإلكتروني اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي في خدمة البريد التابعة لها Proton Mail.

وتطلق الشركة على الأداة اسم “بروتون سكرايب” Proton Scribe وهي مصممة لاختصار الوقت في صياغة الرسائل البريدية وتنقيح المسودات مع الحفاظ على الخصوصية.

وتتميز أداة “بروتون سكرايب” بأنها لا يمكنها الوصول إلى بيانات صندوق الوارد الخاص بالمستخدم، وذلك بفضل نهج “عدم الوصول إلى المعلومات” الذي تتبناه خدمة “بروتون ميل” للتشفير. كما أكدت الشركة أنها لا تحفظ أي شيء من مسودات البريد الإلكتروني.

وتأتي هذه الميزة الجديدة استجابة لرغبة المستخدمين الذين طالبوا بها في استطلاع رأي أجرته الشركة حديثًا، إذ صممت الشركة أداة “بروتون سكرايب” لتكون بديلًا آمنًا لأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تقدمها شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت.

وتعمل أداة “بروتون سكرايب” محليًا في جهاز المستخدم إذا كان متوافقًا مع النظام، أو تشغلها على خوادم الشركة التي لا تحتفظ بأي سجلات للاستخدام على حد زعمها.

وأكدت الشركة أن الأداة مدعومة بنماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، مما يجعلها أيضًا مفتوحة المصدر بحسب الشركة. وبهذا يمكن للباحثين المستقلين إجراء عمليات تدقيق للخصوصية والأمان.

ويستطيع المستخدمون الوصول إلى أداة “بروتون سكرايب” من خلال النقر على أيقونة القلم في واجهة صياغة البريد الإلكتروني. وبعد إخبار الأداة بما يريد المستخدم قوله في رسالة البريد الإلكتروني، ستعمل الأداة على إنشاء مسودة له، كما تتوفر خيارات أخرى للاختصار والمراجعة لتكثيف الرسالة وتنقيحها، بالإضافة إلى خيار لضبط أسلوب البريد الإلكتروني ليصبح أكثر رسمية.

وأوضحت بروتون أن الأداة تدعم اللغة الإنجليزية بنحو كامل حاليًا، وسيحصل عليها المشتركون في خطط Visionary و Lifetime مجانًا، في حين يمكن لمستخدمي خطة Business تجربتها مجانًا لمدة قدرها 14 يومًا، كما تتيح الشركة الأداة في مقابل اشتراك قدره 3 دولارات شهريًا.