“المركزي السعودي”: أنظمة المدفوعات والبنوك في المملكة لم تتأثر بالعطل التقني العالمي

أكد البنك المركزي السعودي (ساما)، سلامة أنظمته وأنظمة المدفوعات الوطنية والأنظمة البنكية في المملكة وعدم تأثرها من جرّاء العطل التقني، الذي تعرضت له العديد من الجهات حول العالم اليوم.

وأوضح البنك المركزي السعودي في بيان صدر اليوم، أنه يطبّق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجالات التشغيل والأمن السيبراني على جميع أنظمته، بما يشمل: أنظمة المدفوعات الوطنية، وأنظمة التكنولوجيا المرتبطة بالمؤسسات المالية الأخرى.

وذكر البنك أنه يعمل بشكل مستمر على تحديث إجراءاته الاحترازية لضمان كفاءة خطط استمرارية الأعمال، وكفاءة الأنظمة البنكية وأنظمة المدفوعات الوطنية. ويهدف ذلك إلى تعزيز سلامة البنى التحتية لضمان تقديم خدمات (ساما) بكفاءة عالية.

كما يؤكد (ساما) التزامه التام بحماية النظام المالي في المملكة العربية السعودية، وضمان استمرارية تقديم خدماته للمواطنين والمقيمين دون أي انقطاع.

وقد أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أيضًا اليوم أن أنظمتها التقنية والأنظمة الحكومية التي تستضيفها لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في المملكة تعمل دون انقطاع، ولم تتأثر بالعطل التقني العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر انقطاع تقني في التاريخ شهده العالم صباح اليوم، يُعزى إلى خلل في تحديث أصدرته شركة الأمن السيبراني (كراود سترايك) CrowdStrike، التي لها نشاط عالمي في مختلف القطاعات، والتي أصدرت تحديثًا لمنتجها الرئيسي (Falcon)، وهو عبارة عن منصة تُستخدم لمنع الاختراقات السيبرانية. وتسبب هذا التحديث في انهيار أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز وظهور (شاشة الموت الزرقاء) فيها، وتوقفها عن العمل.

وقالت الشركة إنها حلت المشكلة الكامنة وراء هذا الانقطاع الواسع النطاق من جانبها، لكن إعادة بعض الأنظمة المتأثرة إلى العمل بنحو طبيعي قد يستغرق بعض الوقت.