إنستاجرام تطلق الملاحظات للمنشورات ومقاطع ريلز

أعلنت منصة إنستاجرام توسيع نطاق ميزة “الملاحظات Notes” لتشمل مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز” والمنشورات، وفقًا لما جاء عبر الحساب الرسمي للمنصة في ثردز.

وستظهر الملاحظات الجديدة على شكل فقاعات صغيرة تطفو فوق المحتوى، وستختفي تلقائيًا بعد ثلاثة أيام إلا إذا حذفها المستخدم عمدًا.

ومن الجدير بالذكر أن ملاحظات إنستاجرام هي ميزة أضافتها المنصة نهاية عام 2022. وهي تسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات نصية قصيرة مع متابعيهم، وهي تشبه تحديثات الحالة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وهي تكون مرئية فقط لمدة محددة، ويمكن أن يصل طول الملاحظات إلى 60 حرفًا، كما يمكن أن تتضمن رموزًا تعبيرية.

وستعمل الملاحظات كتعليقات مؤقتة “شبه خاصة”، إذ يمكن للمستخدمين تحديد من يستطيع رؤيتها من خلال قائمة الأصدقاء المقربين أو المتابعين في حساباتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الإشارة إلى بعضهم في هذه الملاحظات في مقاطع فيديو “ريلز” والمنشورات، مما يجعلها تعليقات مخفية لجمهور أصغر.

وستظهر هذه التعليقات كملصقات على المحتوى للأشخاص المؤهلين لرؤيتها، مما يسهل رؤية ما يقوله الأصدقاء دون الحاجة إلى التمرير عبر التعليقات.

وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز الطرق التي تراعي الخصوصية عند استخدام منصة إنستاجرام.

ومع ذلك، فإن هناك مخاوف من أن تسهل هذه الميزة التعدي اللفظي أو التحرش، خاصة إذا لم يتمكن منشئ المحتوى من مراقبة تلك الملاحظات.

وستبدأ ميزة الملاحظات الجديدة الظهور عالميًا لكافة المستخدمين بدايةً من اليوم بنحو تدريجي.