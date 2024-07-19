آبل ترد على اتهامات تدريب ذكائها الاصطناعي ببيانات يوتيوب

نفت شركة آبل في بيان رسمي لها استخدامها البيانات المستخرجة من يوتيوب في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنوي استخدامها في أجهزتها، والتي تطلق عليها اسم Apple Intelligence.

وكان تحقيق حديث أجرته مؤسسة Proof News قد أثار جدلًا واسعًا، إذ زعم أن نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لبعض الشركات التقنية الكبرى، ومنها آبل وإنفيديا وسيلزفورس وأنثروبيك، قد دُرّبت على قاعدة بيانات تحتوي على نصوص من مقاطع الفيديو المنشورة في يوتيوب.

وأفاد التقرير بأن قاعدة البيانات التي أطلق عليها اسم “ترجمات يوتيوب”، قد أتاحتها منظمة غير ربحية تدعى EleutherAI تضمنت ترجمات لأكثر من 170 ألف مقطع فيديو.

وزعمت الاتهامات أن الشركات التقنية كانت تحاول الاستفادة من هذه البيانات لتحقيق أرباح عبر نماذجها، ومنها نموذج OpenELM التابع لآبل.

وأوضحت آبل أن نموذج OpenELM المُشار إليه ليس مستخدمًا في مزايا Apple Intelligence التي تنوي إتاحتها للجمهور.

ويُفهم من تصريحات الشركة أنها قد تكون قد استخدمت بيانات يوتيوب في أحد النماذج، لكن ذلك النموذج لن تعتمد عليه الشركة في تشغيل ذكائها الاصطناعي الذي سيُتاح للجمهور.

وكانت آبل قد أصدرت نموذج OpenELM في وقت سابق من هذا العام كنموذج مفتوح المصدر، من أجل “تمكين مجتمع البحث المفتوح وتعزيزه” على حد وصف الشركة. ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها لا تخطط لبناء إصدارات مستقبلية من نموذج OpenELM.

وقد أوضحت الشركة سابقًا أنها لا تستخدم “البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين أو تفاعلاتهم” في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية الخاصة بها. لكنها تستخدم “البيانات المرخصة” والبيانات التي يجمعها روبوت الزحف الخاص بها عبر الويب، ما لم تخبر المواقع الشركة بعدم السماح بذلك.

وتنوي آبل استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في أنظمة التشغيل المختلفة الخاصة بها التي ستصدر لاحقًا هذا العام.