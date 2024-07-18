OpenAI تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي الصغير GPT-4o mini

أعلنت شركة OpenAI إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “GPT-4o mini”، الذي يُعد أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة للشركة.

وأشارت الشركة عبر موقعها الرسمي إلى أن النموذج الجديد يتميز بكونه أسرع وأقل تكلفة من النماذج الحالية الكبيرة التي تقدمها.

وأفادت OpenAI بأن النموذج الجديد سيكون متاحًا للمطورين، كما سيتوفر عبر الويب وتطبيق الهواتف الذكية لروبوت ChatGPT بدءًا من اليوم. ومن المقرر أن تتمكن الشركات من الوصول إليه بحلول الأسبوع المقبل.

وتزعم الشركة أن “GPT-4o mini” يتفوق على النماذج الصغيرة الرائدة الأخرى في مهام الاستدلال التي تتضمن النصوص والمدخلات المرئية.

وتُعد نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة ذات جاذبية كبيرة للمطورين، بسبب سرعتها وكفاءتها وتكلفتها المناسبة مقارنةً بالنماذج الكبيرة مثل “GPT-4o” أو “Claude 3.5 Sonnet” وغيرها.

وسيحل نموذج “GPT-4o mini” محل نموذج “GPT-3.5 Turbo” كأصغر نموذج تقدمه OpenAI.

وتزعم OpenAI أن نموذجها الجديد يتفوق في قياسات الاستدلال على نماذج “Gemini 1.5 Flash” و “Claude 3 Haiku” و “Llama 3 8b” المنافسة.

ومن الجدير بالذكر أن الاستدلال هو عملية التفكير التي يُستنتج من خلالها معلومات جديدة أو التوصل إلى نتائج بناءً على معلومات أو بيانات موجودة. وفي سياق الذكاء الاصطناعي، يُعد الاستدلال أمرًا مهمًا، إذ تستخدم النماذج الخوارزميات المختلفة لتحليل البيانات واستنتاج المعلومات الجديدة منها.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول OpenAI إن نموذج “GPT-4o mini” أرخص بنسبة تتجاوز 60% من “GPT-3.5 Turbo”، وهو يدعم المدخلات النصية والمرئية في واجهة برمجة التطبيقات API، وتعد الشركة بأن يدعم النموذج الفيديو والصوت مستقبلًا.

ولم تفصح OpenAI عن حجم نموذج “GPT-4o mini” بالضبط، لكنها أشارت إلى أنه في الفئة نفسها تقريبًا مع نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة الأخرى مثل “Llama 3 8b” و “Claude Haiku” و “Gemini 1.5 Flash”. ومع ذلك، تدعي الشركة أن نموذجها الجديد أسرع وأكثر كفاءة من هذه النماذج.