HMD تعلن إطلاق هاتفها الجديد Skyline

أعلنت شركة HMD الفنلندية، مالكة العلامة التجارية نوكيا، هاتفها الجديد Skyline الذي يأتي بتصميم مستوحى من تصميم هاتف Nokia N9 الشهير، كما أنه قابل للإصلاح الذاتي مثل هاتف Nokia G22 الذي أطلقته الشركة سابقًا.

ويأتي هاتف HMD Skyline بمواصفات تضعه في فئة الهواتف المتوسطة، مع مزايا أخرى متطورة، وذلك خلافًا للهواتف السابقة التي أطلقتها الشركة في الفئة الاقتصادية.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع pOLED قياسها 6.55 إنشات بدقة قدرها +Full HD ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، مع زجاج غوريلا جلاس 3 لحماية الشاشة، كما تتمتع الشاشة بدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة.

ويعمل هاتف HMD Skyline بمعالج سنابدراجون 7s جين 2 من شركة كوالكوم، بذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت مع إمكانية إضافة سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت عبر بطاقة تخزين خارجية microSD.

ويتميز الهاتف أيضًا بوجود مستشعر لبصمات الأصابع على الجانب، وخاصية تعرّف الوجه Face Unlock، ودعم شريحتي اتصال (Nano و eSIM)، مع زر قابل للتخصيص على الجهة اليسرى، ويدعم الهاتف شبكات البلوتوث 5.2، والواي فاي 6E، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، كما أنه سهل الإصلاح بنحو كبير.

ومن ناحية نظام التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري (OIS)، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع خاصية التركيز التلقائي وتتبع العين، وتدعم الكاميرا التقاط الفيديو بدقة تصل إلى 4K مع إمكانية التسجيل المحيطي للصوت.

ويأتي هاتف HMD Skyline ببطارية قابلة للاستبدال بسعة قدرها 4600 ميلي أمبير تعمل حتى 48 ساعة من الاستخدام المتوسط وفقًا لما ذكرته الشركة، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا، وهو أول هاتف ذكي بنظام أندرويد يدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi2 بقوة قدرها 15 واطًا، وهو معيار يتيح الشحن اللاسلكي المغناطيسي مثل ميزة MagSafe من آبل، مما يتيح شحنًا لاسلكيًا أسرع وأكثر كفاءة وأقل إنتاجًا للحرارة، ويدعم الهاتف أيضًا ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 وسيحصل على تحديثين سنويين للنظام مع ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية، وهذا يُعد دعمًا قصير الأمد مقارنةً بالهواتف المنافسة مثل هاتفي جوجل بكسل 8a و OnePlus Nord 4 اللذين يقدمان دعمًا أطول لنظام التشغيل.

وتطرح الشركة هاتف HMD Skyline بلونين، هما الأسود والوردي، بسعر يبدأ من 500 جنيه إسترليني.