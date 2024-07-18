ون بلس تطلق هاتفها الجديد OnePlus Nord 4

أعلنت شركة ون بلس رسميًا إطلاق هاتفها الجديد OnePlus Nord 4، الذي يُعد أحدث إصدارات الشركة في الفئة المتوسطة.

ويأتي الهاتف بتصميم مبتكر مع شاشة من نوع أمولد قياسها 6.74 إنشات، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وجسم معدني نحيف لا يتعدى سمكه 8 ملم، وتزعم ون بلس أن الهاتف مصنوع من قطعة واحدة من الألمنيوم.

ويعمل هاتف OnePlus Nord 4 بمعالج سنابدراجون 7 بلس جين 3 من كوالكوم، وهو معالج يمنح الهاتف أفضلية على مستوى الأداء مقارنةً بالإصدار السابق، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية حجمها 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت.

ويتميز الهاتف ببطارية سعتها 5500 ميلي أمبير، مع دعم شحن SUPERVOOC بقوة قدرها 100 واط، مما يسمح بشحن البطارية كاملةً في أقل من نصف ساعة عند استخدام الشاحن المناسب، وتدعم البطارية تقنية Battery Health Engine التي تطورها ون بلس، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة شحن البطارية وصيانتها.

ويتضمن هاتف OnePlus Nord 4 عددًا من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للمساعدة في الكتابة وتلخيص المحتوى وتحرير الصور وتحسينها وغيرها من المهام اليومية.

ويأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس من نوع Sony LYT-600 مع دعم التثبيت البصري للصور (OIS)، وكاميرا ثانوية واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، كما توجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14، وقد وعدت ون بلس بدعم الهاتف بتحديثات النظام السنوية لمدة قدرها 4 سنوات بالتوازي مع 6 سنوات من التحديثات الأمنية.

وستطرح ون بلس هاتف OnePlus Nord 4 بسعر يبدأ من 500 يورو، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود والرمادي والأخضر، وسيكون الهاتف متاحًا للشراء في الأسواق بدايةً من شهر أغسطس المقبل.