“نيوم” و”كاوست” تتعاونان لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بتقنيات ذكية

يعاني المزارعون في المملكة العربية السعودية خسائرَ فادحة تقدر بملايين الدولارات سنويًا بسبب هجمات سوسة النخيل الحمراء (Rhynchophorus Ferrugineus) على أشجار النخيل.

فقد وصلت سوسة النخيل الحمراء إلى المملكة العربية السعودية قادمة من المناطق الاستوائية في آسيا خلال ثمانينيات القرن الماضي، على الأرجح على متن سفينة شحن.

وانتشرت هذه الحشرة الضارة على نطاق واسع لتصبح هاجسًا يؤرق جميع العاملين في مجال زراعة النخيل؛ لأنها تؤدي إلى موت شجر النخيل وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة سنويًا.

فبحسب الدراسات التي أجرتها (توبيان) Topian، وهي شركة الأغذية الزراعية التابعة لمدينة نيوم، فإن قطاع إنتاج التمور الذي تبلغ قيمته 9.2 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي)، يتكبد خسائر سنوية تقدر بمليار ريال سعودي بسبب إصابة أشجار النخيل بسوسة النخيل الحمراء.

ولحماية محصول التمور، يلجأ المزارعون السعوديون إلى تقنية تسمى (التغليف)، التي تتضمن تغطية الثمار لحمايتها من الآفات والظروف الجوية القاسية وغيرها من مسببات التلوث، ولكن هذه الطريقة لا يمكنها مقاومة هذه الحشرة.

إذ يكمن الخطر الأكبر في قدرة هذه الحشرة على التكاثر بسرعة كبيرة، فكل حشرة تضع في المتوسط 200 بيضة تفقس داخل جذع النخلة خلال ثلاثة أيام فقط، وتبدأ اليرقات المفقسة بالتهام أجزاء النخلة من الداخل، ومن الصعب اكتشاف الشجرة المصابة في مرحلة اليرقات، مما يؤدي إلى موتها. لذلك كان لا بد من البحث عن حلول تقنية سريعة.

وقد ظهر بصيص أمل عند إطلاق التحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، في الرياض في مطلع شهر يوليو الجاري، الذي شارك في تأسيسه كل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وتوبيان التابعة لشركة (نيوم) تحت قيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

تطوير تقنية جديدة للكشف عن سوسة النخيل الحمراء:

كشف أندرو ييب، رئيس قسم الابتكار وتطوير الأعمال في توبيان، عن تطوير تقنية جديدة مصممة خصوصًا لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، التي تهدد 36 مليون نخلة في المملكة العربية السعودية.

وأعلن ييب شراكة توبيان مع شركة (AK-Sens)، الناشئة الواعدة التابعة لكاوست، وتهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوسيع نطاق تقنية الاستشعار بالألياف البصرية، وهي تقنية ثورية تتيح الكشف المبكر عن هذه الحشرة الضارة في آلاف الأشجار خلال ساعة واحدة فقط.

كشفت كاوست عن هذه التقنية العام الماضي، فقد طور فريق من الباحثين بقيادة الدكتور (بون أوي) Boon Ooi، جهازًا متطورًا باستخدام تقنية استشعار متطورة، ويستطيع هذا الجهاز اكتشاف أصوات المضغ ليرقات سوسة النخيل الحمراء البالغة من العمر 12 يومًا بدقة عالية، مما يساعد في اكتشاف الإصابة في مراحلها المبكرة قبل أن تلحق الضرر الجسيم بأشجار النخيل.

الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتطوير التقنية:

واجهت عملية تطوير الجهاز تحديًا كبيرًا، وهو صعوبة تمييز أصوات اليرقات الصغيرة من الضوضاء المحيطة في مزارع النخيل المفتوحة، لذلك استعان فريق كاوست بالذكاء الاصطناعي لتطوير خوارزمية تعلّم آلي يمكنها تمييز أصوات مضغ اليرقات الصغيرة عن الأصوات الأخرى، وأظهرت النتائج الأولية فعالية مبهرة للجهاز في الكشف عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.

ولكن، لا يقتصر دور تقنية كاوست على الكشف فقط، بل يمكنها أيضًا مراقبة انتشار الآفة ومكافحتها بفعالية عالية، فمع تركيب أجهزة الاستشعار على شبكة من الألياف الضوئية حول أشجار النخيل، يمكن رصد أي نشاط لسوسة النخيل الحمراء لحظيًا، مما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة لمكافحتها قبل أن تصبح خارج السيطرة.

وبعد نجاح الاختبارات الأولية على عدد قليل من أشجار النخيل في تبوك، أجرت الشركة تجارب حديثة في نيوم شملت ألف شجرة ووصلت فيها إلى معدل دقة بلغت 96.3% مع تقليل وقت الإعداد بمقدار الثلثين عن التجارب السابقة.

وفي حين أن تكنولوجيا الاستشعار ما زالت مقتصرة حتى الآن على أشجار النخيل وسوسة النخيل الحمراء، لكنها تتمتع أيضًا بالقدرة على زيادة الكفاءة والاستدامة بشكل عام في قطاع الأغذية الزراعية والمزارع في جميع أنحاء المملكة.

وتُعدّ هذه الخطوة بمنزلة إنجاز مهم لحماية كنز المملكة من التمور وضمان استدامة زراعة النخيل، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود المملكة في تحقيق أهدافها التنموية.