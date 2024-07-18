ميتا تختبر تلخيص التعليقات بالذكاء الاصطناعي في فيسبوك

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم في منصتها، أعلنت شركة ميتا اختبار ميزة جديدة لتلخيص التعليقات باستخدام الذكاء الاصطناعي في فيسبوك.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود ميتا المستمرة للاستفادة من قدراتها المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات شاملة وسريعة لردود الأفعال والمناقشات حول المنشورات، مما يسهل على المستخدمين متابعة أهم النقاط دون الحاجة إلى قراءة كل التعليقات.

وأشار بعض المستخدمين إلى أن ملخصات التعليقات التي يولدها الذكاء الاصطناعي من ميتا بدأت الظهور أعلى بعض التعليقات في بعض المنشورات في المنصة، لتوفر نظرة عامة على ما يقوله الناس عن تلك المنشورات في تعليقاتهم.

ويرى بعض المستخدمين أن تلك الميزة مفيدة، وتختصر بعض الوقت، لكن قد يرغب آخرون في التمرير ومتابعة كافة التعليقات؛ لأن ذلك يُعد أساس التواصل الاجتماعي من وجهة نظرهم.

ومن أجل مراعاة التفضيلات الشخصية للمستخدمين، تتيح شركة ميتا إمكانية تفعيل ميزة تلخيص التعليقات أو تعطيلها.

ومن المنتظر أن تطلق ميتا تلك الميزة على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة لكافة المستخدمين في فيسبوك.

وتختبر يوتيوب ميزة مشابهة، إذ تستخدم تلخيصات التعليقات بالذكاء الاصطناعي في تقسيم المناقشات إلى مواضيع لتسهل على المستخدمين متابعتها.

وتقدم منصة إكس (تويتر سابقًا) ميزة أخرى مشابهة عبر مساعد الذكاء الاصطناعي Grok الذي يمكنه تلخيص الأخبار الشائعة بناءً على المنشورات في التطبيق، وهي ميزة متاحة لمشتركي إكس بريميوم.