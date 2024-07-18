مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Flip6 و Motorola Razr 50 Ultra

كشفت شركة سامسونج الأسبوع الماضي عن أحدث هاتف قابل للطي من فئة Flip وهو Galaxy Z Flip6 الذي يأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطراز السابق Z Flip5، وقبل عدة أسابيع كشفت موتورولا عن هاتفها القابل للطي Razr 50 Ultra الذي يُشبه إلى حد كبير هاتف سامسونج.

يمتاز هاتف Z Flip6 بالأداء المتطور ودعم تحديثات النظام مدة طويلة وغيرها من المزايا التي تجعله يستحق الشراء، ومع ذلك يمتاز هاتف موتورولا بالشاشة الخارجية الكبيرة الحجم التي تسمح لك بأداء العديد من المهام دون الحاجة إلى فتح الهاتف، كما يضم كاميرا عالية الدقة، ويُباع بسعر أرخص من سعر هاتف سامسونج.

فإذا كنت ترغب في شراء هاتف قابل للطي رأسيًا فيمكنك التفكير في هاتفي Galaxy Z Flip6 و Motorola Razr 50 Ultra وستساعدك المقارنة التالية بينهما في تحديد الهاتف المناسب لك:

1- يعمل هاتف Galaxy Z Flip6 بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به هاتف موتورولا:

يمتاز هاتف Galaxy Z Flip6 باﻷداء القوي والسريع بفضل معالج كوالكوم الحديث والمصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة وهو معالج Snapdragon 8 Gen 3، وقد أكدت سامسونج أن هذا المعالج يمتاز بأداء مُحسّن مقارنةً بالجيل السابق Snapdragon 8 Gen 2.

يقترن هذا المعالج في هاتف سامسونج بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت؛ مما يعزز الأداء بنحو كبير، كما أضافت سامسونج إلى هذا الهاتف غرفة بخار كبيرة تساعد في تبديد حرارة الهاتف؛ مما يمنع ارتفاعها عند ممارسة المهام الكثيفة، وكل هذه العوامل تعزز أداء الهاتف بنحو عام.

لكن هذا لا يعني أن هاتف موتورولا Razr 50 Ultra لا يتمتع بأداء قوي، بل يمتاز هذا الهاتف بأداء قوي وسريع بفضل معالج Snapdragon 8s Gen 3 وذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، ولكن نظرًا إلى أن أداء هذا المعالج أقرب إلى أداء (Snapdragon 8 Gen 2) من (Snapdragon 8 Gen 3)، فإن هاتف سامسونج يتفوق قليلًا على هاتف موتورولا في الأداء.

ومع ذلك، لن تلاحظ أي فروق كبيرة في الأداء في حال الاستخدام اليومي، ولكن قد تلاحظ الفرق عند أداء المهام التي تتطلب جهدًا عاليًا مثل: اللعب بالألعاب الثلاثية الأبعاد الكثيفة وتحرير مقاطع الفيديو.

2- يضم Razr 50 Ultra شاشة خارجية أكبر من شاشة هاتف سامسونج:

يحتوي هاتف Galaxy Z Flip6 على شاشة خارجية من نوع Super AMOLED تأتي بمقاس قدره 3.4 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا وهي مطابقة لشاشة الطراز السابق Z Flip5 في المواصفات.

تدعم الشاشة الخارجية مجموعة من الويدجات الخاصة بالتطبيقات المدمجة في الهاتف التي تُسهّل متابعة الإشعارات والأحداث المدرجة في التقويم والتحكم في الموسيقا، وهناك دعم محدود لويدجات بعض التطبيقات الخارجية.

وأما هاتف موتورولا Razr 50 Ultra فيضم شاشة خارجية من نوع LTPO AMOLED تأتي بمقاس قدره 4 بوصات وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تمتاز شاشة هذا الهاتف بأنها تسمح بتشغيل أي تطبيق مثبت على هاتفك دون الحاجة إلى فتح الجهاز؛ مما يسُهّل فعل العديد من الأشياء على الشاشة الخارجية، مثل: الوصول إلى خرائط جوجل ومشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب واللعب بألعاب الفيديو وغير ذلك.

3- يدعم هاتف سامسونج تحديثات نظام التشغيل مدة طويلة:

يُعدّ الدعم الطويل الأمد لنظام التشغيل عاملًا مهمًا ينبغي التفكير فيه عند شراء هاتف ذكي جديد، وفي هذا المجال يتفوق هاتف سامسونج على هاتف موتورولا.

إذ يدعم هاتف موتورولا Razr 50 Ultra ثلاث تحديثات لنظام التشغيل أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية. وأما هاتف Galaxy Z Flip6 فسيحصل على سبع ترقيات رئيسية لنظام التشغيل والتحديثات الأمنية.

4– يحتوي Razr 50 Ultra على كاميرات عالية الدقة:

حصل كل من Razr 50 Ultra و Galaxy Z Flip6 على ترقية في قسم الكاميرا هذا العام، ومع ذلك يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بدقة الكاميرات.

ومع أن كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، فإن Razr 50 Ultra يحتوي على كاميرا ثانية مقرّبة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما الكاميرا الثانية في هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 فتضم عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بدقة الكاميرا الأمامية، فهو يضم كاميرا أمامية تبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية في هاتف سامسونج فتبلغ دقتها 10 ميجابكسل.

ومع أن الدقة ليست العامل الوحيد لتحديد قدرات الكاميرا، فإن الكاميرا العالية الدقة يمكنها التقاط صور عالية الوضوح والجودة.

5- يُباع هاتف Galaxy Z Flip6 بسعر أغلى من سعر هاتف موتورولا:

هاتف Galaxy Z Flip6 مُتاح للطلب الأولي بسعر قدره 4899 ريالًا سعوديًا، للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت.

وأما هاتف موتورولا Razr 50 Ultra فيُباع بسعر قدره 3042 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip6 و Motorola Razr 50 Ultra:

المواصفات Motorola Razr 50 Ultra Galaxy Z Flip6 المعالج معالج ( Snapdragon 8s Gen 3 ) الثماني النوى. معالج كوالكوم ( Snapdragon 8 Gen 3 ) الثماني النوى. الشاشة الرئيسية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.9 بوصات. الخارجية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 4 بوصات. الرئيسية: من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.7 بوصات. الخارجية: من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 3.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. البطارية 4000 ميلّي أمبير في الساعة. 4000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر، والبرتقالي، والأزرق، والوردي. الأسود، والأصفر، والفضي، والأخضر، والأبيض، والأزرق، والبرتقالي. الوزن 189 جرامًا. 187 جرامًا. السعر 3042 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت. 4899 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت.