كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال البناء؟

تؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في مجال البناء؛ إذ يستخدم مديرو المشاريع ومحترفو البناء الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل القيام بالعمليات المختلفة، وتحسين الكفاءة واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات الكبيرة التي تحللها أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خاصةً مع زيادة تعقيد مشاريع الإنشاءات، كما تتوفر العديد من الأدوات المعتمدة على هذه التقنية للمساعدة في إدارة المشاريع الإنشائية والتعاون بين المهندسين ومديري المشروع ومتابعة تقدّم المشاريع لحظيًا.

في هذا المقال سنوضح كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مشاريع البناء، ونذكر أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُستخدم في هذا المجال:

كيف يُستخدم الذكاء الاصطناعي في مشاريع البناء؟

يقدم الذكاء الاصطناعي مزايا غير مسبوقة في تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، فهو يساعد في تحليل الكميات الكبيرة جدًا من بيانات المشروع للمساعدة في اتخاذ قرارات أكثر دقة، والتنبؤ بالمشكلات المحتملة قبل ظهورها، وتحسين تخصيص الموارد، وكل هذا يساهم في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع الإنشائية وتخطيطها وتقييم المخاطر بنحو أدق، لذلك أصبحت الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لا غنى عنها في التعامل مع تعقيدات مشاريع البناء الحديثة.

يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أيضًا معالجة وتفسير البيانات من مصادر مختلفة، مثل: أجهزة الاستشعار والطائرات المُسيرة وبعض الأجهزة القابلة للارتداء لتوفير معلومات لحظيًا حول تقدم المشروع وظروف الموقع؛ مما يتيح لمديري المشاريع اتخاذ قرارات سريعة تعتمد على البيانات، ومعالجة المشكلات فورًا وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

من ناحية أخرى، هناك أنظمة السلامة المعززة بالذكاء الاصطناعي القادرة على تحديد المخاطر المحتملة، ومراقبة سلوك العمال، واقتراح التدابير الوقائية؛ مما يؤدي إلى تحسين سلامة الموقع والحد من الحوادث.

يساهم الذكاء الاصطناعي في تغيير عملية البناء بأكملها، بدءًا من التصميم الأولي وحتى الفحص النهائي، ففي مرحلة التخطيط، يمكن أن يساعد في إنشاء تصاميم محسنة تأخذ في الحسبان عوامل مثل: الكفاءة في استخدام الطاقة واستخدام المواد الصديقة للبيئة وغير ذلك، وأما في أثناء البناء، فتساعد الروبوتات وعمليات الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تسهيل المهام المعقدة، وزيادة الإنتاجية، وضمان الجودة العالية لعمليات البناء بأكملها.

في مرحلة ما بعد البناء، يستمر الذكاء الاصطناعي في تأدية دور حاسم في إدارة المباني وصيانتها، والتنبؤ بالوقت المناسب لإصلاح هذه المباني، وطرق تحسين استهلاك الطاقة.

أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُستخدم في مجال البناء:

طُوّرت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى المساعدة في إدارة المشاريع الإنشائية والبناء، وسنذكر فيما يلي 4 من أفضل هذه الأدوات:

1- أداة OpenSpace:

OpenSpace هي أداة رائدة لالتقاط صور المواقع وتحليلها، فمن خلال استخدام كاميرا يمكنها التصوير بزاوية تبلغ 360 درجة وتثبيتها على قبعة المهندس والتجول في الموقع، تلتقط OpenSpace تلقائيًا سجلًا مرئيًا شاملًا للمشروع بأكمله، بعد ذلك تحلل هذه الأداة الصور الملتقطة لخطط المشروع؛ مما يؤدي إلى إنشاء توأم رقمي لموقع البناء، ويمكن للعاملين إضافة الملاحظات والتعليقات التوضيحية والمشكلات مباشرة إلى الصور الملتقطة؛ مما يعزز التعاون وحل المشكلات.

وتوفر قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأداة رؤى وتحليلات قيّمة، وتُمكّن العاملين من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتحسين كفاءة المشروع عمومًا.

تعتمد شركات البناء الرائدة ومطورو العقارات على OpenSpace لتعزيز التعاون وتخفيف المخاطر وتحقيق نتائج فضلى للمشروع، خاصةً أن هذه الأداة تمتاز بواجهة سهلة الاستخدام، وتتكامل بنحو سلس مع برامج البناء الشائعة الاستخدام.

2- أداة Procore:

Procore هي شركة رائدة في مجال توفير برامج إدارة الإنشاءات، وقد أطلقت أداة Procore لمساعدة العملاء في زيادة الإنتاجية والكفاءة، وتقليل إعادة العمل والتأخيرات المكلفة، وتحسين السلامة في مشاريع البناء.

يمكن لأداة Procore تجميع جميع العاملين في مشروع البناء على منصة واحدة؛ مما يتيح للمالكين والمقاولين والمهندسين التعاون معًا بسهولة، ومن خلال البيانات والرؤى التي تقدمها الأداة لحظيًا عن المشروع، يمكن للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين نتائج المشروع.

تقدم أداة Procore مجموعة كاملة من المنتجات والحلول لإدارة المشاريع والجودة والسلامة وتنسيق التصميم ومتابعة البيانات المالية والإنتاجية الميدانية. كما أن النظام الأساسي الخاص بها قابل للتعديل بحسب متطلبات المشروع، ويتكامل مع أنظمة المحاسبة المختلفة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، ومجموعة واسعة من التطبيقات التابعة لجهات خارجية التي تستخدم في مشاريع البناء.

توفر Procore منصة مركزية لتخزين المستندات وتتبع التقدم في المشروع وإدارة الطلبات المقدمة وتسهيل الاتصال بين العاملين في الميدان والعاملين في المكتب، كما يمكّن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بأداة Procore الفرق الميدانية من الوصول إلى معلومات المشروع ومتابعة البيانات في أثناء التنقل، حتى دون اتصال بالإنترنت، كما أنه يدعم تبادل المعلومات لحظيًا بين موقع العمل والمكتب.

3- أداة ALICE Technologies:

تُعدّ ALICE Technologies أول أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في مشاريع البناء في العالم، وتُمكّن المقاولين من تخطيط المشاريع وتقديم العطاءات وتنفيذها بنحو أكثر فعالية. وتقوم فكرتها على الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإنشاء وتقييم الملايين من جداول البناء بسرعة، ومن خلال استيعاب النماذج الثلاثية الأبعاد وتطبيق مجموعة من القواعد يمكن لأداة ALICE تحديد الجدول الزمني الأمثل للمشروع، وتسلسل المهام لتعزيز الكفاءة والربح.

توفر ALICE برنامج construction simulator الذي يسمح لفرق المشروع باستكشاف سيناريوهات مختلفة لجدول المشروع واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، إذ يمكن للمستخدمين تعديل العناصر مثل: عدد الرافعات أو مواعيد تسليم المواد، ثم تقييم تأثير ذلك في الجدول الزمني للمشروع وتكلفته فورًا ويساهم هذا في تخفيف المخاطر وتحسين الجدول الزمني طوال مدة إنشاء المشروع.

تسهل هذه الأداة أيضًا التعاون بين جميع العاملين في المشروع من خلال توفير مزايا تسمح بالوصول المشترك إلى معلومات المشروع وآخر التطورات في المشروع.

4- أداة Doxel:

Doxel هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل تتبع تقدّم مشاريع البناء وتقديم التحليلات التي تساعد القائمين على المشروع في الالتزام بالجدول الزمني الخاص بالمشروع والالتزام بالميزانية المسموحة، ومن خلال استخدام بعض الأجهزة المتقدمة مثل: الروبوتات والطائرات المسيرة والمجهزة بالكاميرات القادرة على التصوير بدقة قدرها 360 درجة، تلتقط Doxel بيانات مرئية شاملة لمواقع البناء يوميًا، ثم تُحلل هذه البيانات بواسطة خوارزميات التعلم العميق الخاصة بشركة Doxel، وتقارن الوضع الفعلي للمشروع بالجدول الزمني لتحديد التناقضات والمشكلات المحتملة.

يمكن لهذه الأداة تتبع تركيب المواد بدقة عبر أكثر من 80 مرحلة بناء مختلفة؛ مما يمنح المسؤولين عن المشروع رؤية غير مسبوقة لحال المشروع، ويُمكّنهم من معالجة المشكلات بسرعة، وتخفيف المخاطر، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لإبقاء المشروع على المسار الصحيح.

تتكامل Doxel مع أدوات إدارة البناء المختلفة وتوفر منصة مركزية للأشخاص القائمين على المشروع للوصول إلى البيانات ومشاركة الأفكار والتعاون.

لقد أثبتت شركة Doxel نجاحها في تحسين إنتاجية مشاريع البناء وكفاءتها؛ فمن خلال اكتشاف الأخطاء مبكرًا وتوفير بيانات موثوقة، تقلل Doxel من الحاجة إلى إعادة العمل، وتساعد الموظفين في تسليم المشاريع بسرعة وفعالية كبيرة.