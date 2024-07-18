مايكروسوفت تطلق تطبيق Designer عبر كافة المنصات

أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيق المصمم Designer الخاص بها لكافة المستخدمين عبر مختلف المنصات.

ويمكن للمستخدمين الآن تحميل التطبيق مجانًا على أجهزة أندرويد من متجر جوجل بلاي، أو على أجهزة آبل من متجر آب ستور.

وتتيح الشركة أيضًا الوصول إلى التطبيق عبر نظام ويندوز في أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى إصدار الويب من خلال المتصفح، كما يتكامل تطبيق المصمم Designer مع تطبيقات وورد وباوربوينت عبر مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت”، ويمكن استخدامه أيضًا مع تطبيق الصور في نظام ويندوز.

ويوفر تطبيق Designer من مايكروسوفت للمستخدمين 15 تعزيزًا مجانيًا يوميًا يمكن استخدامها لإنشاء الصور أو تحريرها بالذكاء الاصطناعي، وعند الترقية إلى اشتراك “كوبايلوت برو”، يحصل المستخدمون على 100 تعزيز يومي، وتُعد التعزيزات رصيدًا محددًا لاستخدام التطبيق يوميًا.

وكما يشير اسمه، يتيح تطبيق المصمم قوالب جاهزة تسهل بدء عملية التصميم، ويمكن للمستخدمين تجربتها وتخصيصها وفقًا لاحتياجاتهم، ويمكن أيضًا من خلال التطبيق إنشاء ملصقات مخصصة ورموز تعبيرية ورسومات وخلفيات وملصقات شخصية وغير ذلك باستخدام أوامر نصية بسيطة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

ويمنح التطبيق المستخدمين القدرة على “إعادة تشكيل الصور” عبر اختيار نمط معين لإنشاء صورة جديدة معاد تشكيلها، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء إطارات وصور مجمعة مخصصة عن طريق تحديد صور متعددة.

ويوفر التطبيق كذلك ميزة “استبدال الخلفية” التي تسمح للمستخدمين بتغيير خلفية الصور بسهولة عن طريق وصف الخلفية المطلوبة نصيًا، ليعمل الذكاء الاصطناعي على إنشائها.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت تطبيق المصمم Designer أول مرة عام 2022 كأداة ويب بسيطة للتصميم، بهدف مساعدة المستخدمين على إنشاء منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والدعوات والبطاقات الرقمية وغيرها، وقد شهد التطبيق لاحقًا عدة تحديثات رفعت قدراته وحسّنت مزاياه بنحو واضح.