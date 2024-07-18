شركات الذكاء الاصطناعي متهمة باستغلال محتوى يوتيوب دون تصريح

كشفت تقارير حديثة أن شركات الذكاء الاصطناعي استخدمت محتوى مقاطع الفيديو المنشورة في منصة يوتيوب لتدريب نماذجها دون الحصول على الموافقات اللازمة.

ووفقًا لتحقيق أجرته مؤسسة Proof News الصحفية بالتعاون مع مجلة Wired، فقد استخدمت شركات تقنية كبرى مثل آبل وأنثروبيك وإنفيديا وسيلزفورس نصوصًا من أكثر من 170 ألف مقطع فيديو في يوتيوب من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها.

وأشار التحقيق إلى أن هذه الشركات استخدمت نصوصًا مستخرجة من مقاطع الفيديو من نحو 48 ألف قناة في يوتيوب، وقد شمل ذلك قنوات شهيرة مثل قناة MrBeast البالغ عدد مشتركيها 289 مليون مشترك، وقناة MKBHD البالغ عدد مشتركيها 19 مليون مشترك، وقناة PewDiePie البالغ عدد مشتركيها 111 مليون مشترك.

وقد أثار هذا الأمر مخاوف بين مقدمي المحتوى في تلك القنوات من استخدام محتواهم دون إذن منهم.

وعلق ماركوس براونلي، صاحب قناة MKBHD، عبر منصة إكس قائلًا: “حصلت آبل على بياناتها من عدة شركات، استخرجت إحداها كميات هائلة من البيانات والنصوص من مقاطع الفيديو في يوتيوب، ومنها المقاطع الخاصة بي”.

وتضمنت البيانات أيضًا نصوصًا من مقاطع فيديو لوسائل إعلامية كبرى مثل ABC News و BBC وصحيفة نيويورك تايمز.

ويثير الاستخدام غير المصرّح للنصوص المستخرجة من مقاطع الفيديو في يوتيوب أزمات قانونية، إذ يُعد استخدام محتوى يوتيوب لتدريب الذكاء الاصطناعي انتهاكًا لشروط استخدام المنصة.

ولإثبات استخدام شركات الذكاء الاصطناعي نصوص مقاطع الفيديو في يوتيوب، أصدرت مؤسسة Proof News أداة تفاعلية تتيح لأي شخص التحقق من البيانات المستخدمة.

ولم ترد يوتيوب بعدُ على هذه التقارير، لكن يُتوقع أن تتخذ جوجل، الشركة الأم ليوتيوب، خطوات لحماية المنصة ومحتواها.

وبحسب التحقيق، فإن البيانات احتوت على نصوص فقط على الأرجح، ومنها النصوص المصاحبة والترجمات الحية للمقاطع باللغة اليابانية والألمانية والعربية، وليس مقاطع الفيديو ذاتها.

وكانت جوجل قد اعترفت سابقًا باستخدام بعض مقاطع الفيديو في يوتيوب لتدريب نماذجها، لكنها أكدت وجود اتفاقيات مناسبة مع صنّاع المحتوى لجعل ذلك ممكنًا من الناحية القانونية.

ولم ترد الشركات الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي على تلك التقارير حتى الآن، وستظل تلك الشركات تواجه تحديًا قانونيًا وأخلاقيًا للحصول على البيانات اللازمة لتدريب نماذجها وتطويرها.