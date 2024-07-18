“سدايا” تطلق وثيقة القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل السعودية

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وثيقة القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها نحو بناء سجل وطني لجهات التحكم العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، التي تعمل على معالجة البيانات الشخصية داخل المملكة.

وتهدف هذه الوثيقة إلى تحديد متطلبات التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية، التي تُعدّ بوابة رقمية تتيح لجهات التحكم الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

ودعت (سدايا) في بيان لها عموم جهات التحكم التي تعمل على معالجة البيانات الشخصية إلى المبادرة والتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية من خلال هذا الرابط.

نطاق الوثيقة:

تلزم الوثيقة جهات التحكم بالتسجيل في المنصة في الأحوال التالية:

إذا كانت جهة التحكم جهة عامة.

إذا كان النشاط الرئيسي لجهة التحكم قائمًا على معالجة البيانات الشخصية.

إذا كانت جهة التحكم تعالج بيانات حساسة.

إذا كان الفرد يعالج البيانات الشخصية لأغراض تتجاوز الاستخدام الشخصي والعائلي.

خدمات منصة حوكمة البيانات الوطنية:

تتضمن وثيقة القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل السعودية 14 مادة تحدد إجراءات التسجيل. وتقدم منصة حوكمة البيانات الوطنية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في حماية البيانات الشخصية كأصول وطنية، وحماية حقوق الأفراد من التجاوزات والانتهاكات غير النظامية، ومن أبرزها:

خدمة إشعار عن حادثة تسريب البيانات.

خدمة تقييم الأثر على الخصوصية.

خدمة الدعم القانوني.

خدمة تقييم الالتزام.

وتُعدّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وتعمل على رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في هذا الشأن.

من خلال هذه الخطوة، تساهم (سدايا) في تعزيز ثقافة حماية البيانات الشخصية في المملكة، ودعم التحول الرقمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.