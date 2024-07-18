سامسونج و”إي آند” تطلقان مبادرة “المدارس الذكية” لتعزيز التعليم في الإمارات

كشفت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، بالتعاون مع (إي آند الإمارات)، النقاب عن مفهوم (مدارس سامسونج الذكية) المبتكر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام سامسونج الراسخ بتطوير التعليم وتعزيز الابتكار في المنطقة، وذلك من خلال إدماج أحدث التقنيات في البيئة التعليمية.

تحويل التعليم من خلال التكنولوجيا المتقدمة:

جاء إطلاق مبادرة (مدارس سامسونج الذكية) خلال ورشة عمل إستراتيجية بعنوان: “تحويل التعليم”، بمشاركة أكثر من 70 من القادة المؤثرين وخبراء التعليم من جميع أنحاء الدولة لاستكشاف كيفية مساهمة التكنولوجيا المتطورة في إحداث تحول نوعي في التعلم.

أحدث الحلول لتجربة تعليمية غامرة:

تُقدم مبادرة (مدارس سامسونج الذكية) مجموعة من الحلول المتكاملة لتعزيز البيئة التعليمية، التي تشمل:

أحدث الأجهزة المحمولة من سامسونج، التي توفر للطلاب إمكانية الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية بسهولة.

حلول الأمن والحماية القوية (Knox)، التي تضمن سلامة البيانات وحماية خصوصية الطلاب.

الشاشات التفاعلية المبتكرة المصممة خصوصًا للبيئات التعليمية، التي تتيح للمعلمين تقديم عروض تقديمية جذابة وتفاعلية.

وقد قاد عدد من الشخصيات البارزة في القطاع من الشركتين المناقشات حول تعزيز التجربة التعليمية من خلال التكنولوجيا، وتطوير قدرات وإمكانات الفصول الدراسية الذكية، وريادة مسارات جديدة للتميز الأكاديمي.

وتعليقًا على ذلك، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: “يمثل تعاوننا الإستراتيجي مع (إي آند) مرحلة محورية من شأنها إحداث نقلة نوعية في المشهد التعليمي في دولة الإمارات. فمن خلال تسخير قوة الابتكار التكنولوجي، نحن لا نقوم بتغيير التعليم فحسب، بل نشكل ملامح مستقبل التعلم نفسه”.

ومن جانبه، قال أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في (إي آند الإمارات): “نلتزم في (إي آند الإمارات) بشدة بدعم المبادرات الحكومية الرامية إلى إحداث التحول الرقمي في قطاع التعليم. وستسهم شراكتنا الإستراتيجية مع سامسونج في مساعدتنا في تمكين المدارس بأحدث الأدوات والتقنيات، وتزويد المعلمين والطلاب بالأدوات اللازمة للنجاح في العصر الرقمي”.

أهداف مبادرة (مدارس سامسونج الذكية):

تُجسد مبادرة (مدارس سامسونج الذكية) التزام الشركة الراسخ بدعم مسيرة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات اللازمة لمواكبة المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتشمل أهداف المبادرة ما يلي:

تزويد المدارس بأحدث الأدوات والتقنيات.

تمكين المعلمين والطلاب من النجاح في العصر الرقمي.

إعداد جيل من الشباب الإماراتيين الموهوبين لمواكبة متطلبات المستقبل.