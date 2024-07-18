سامسونج تتيح ميزة “الترجمة الحية” في تطبيقات المكالمات الخارجية

أعلنت شركة سامسونج إطلاق ميزة “الترجمة الحية” الخاصة بها في تطبيقات المكالمات التابعة لجهات خارجية في أجهزتها.

وتعتمد تلك الميزة على الذكاء الاصطناعي في أجهزتها لترجمة المكالمات الصوتية إلى اللغة التي يفضلها المستخدمون.

وفي السابق، كانت تلك الميزة متاحة فقط في تطبيق الهاتف الافتراضي في أجهزة الشركة، وتعمل فقط مع المكالمات الصوتية العادية، قبل أن تتيحها سامسونج للتطبيقات الخارجية.

وتعمل ميزة “الترجمة الحية” مع كافة التطبيقات الشهيرة للمراسلة والمكالمات، مثل فيسبوك ماسنجر وجوجل ميت ولاين وسيجنال، بالإضافة إلى تيليجرام وواتساب.

وستكون تلك الميزة متاحة في أجهزة سامسونج المؤهلة للحصول على تحديث واجهة المستخدم One UI 6.1.1، علمًا بأنه يمكن تشغيل تلك الميزة أو إيقافها لكل تطبيق على حدة.

وتحول ميزة “الترجمة الحية” الصوت من أي لغة مدعومة إلى اللغة المفضلة للمستخدمين في الوقت الفعلي. على سبيل المثال: إذا كان الشخص على الطرف الآخر من المكالمة يتحدث الإنجليزية، في حين كانت اللغة العربية هي اللغة المفضلة، فستعمل تلك الميزة على تحويل صوته إلى اللغة العربية في الوقت الفعلي، كما تتيح تلك الميزة عرض الترجمة النصية للأصوات على الشاشة.

وتحافظ تلك الميزة على خصوصية المكالمات؛ لأن المعالجة الخاصة بتلك الميزة تُجرى في الأجهزة، وليس من خلال خوادم الشركة.

ومن المقرر أن تطلق سامسونج تحديث One UI 6.1.1 الذي يضم ميزة “الترجمة الحية” وغيرها من المزايا لكافة إصدارات سلسلة جالاكسي S22 وجالاكسي S23 وجالاكسي S24، بالإضافة إلى زد فولد 4 و 5 وزد فليب 4 و 5، وأجهزة سامسونج اللوحية من سلسلة تاب S8 و S9.