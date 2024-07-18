برنامج هواوي “بذور من أجل المستقبل”.. 157 طالبًا من 14 دولة في المنطقة يتأهلون للنهائيات

أعلنت شركة هواوي، استضافة النهائيات الإقليمية لنسخة عام 2024 من برنامجها للمسؤولية الاجتماعية الأبرز على مستوى العالم (بذور من أجل المستقبل) في العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك خلال المدة الممتدة من 11 إلى 17 من أغسطس القادم.

ويشهد البرنامج هذا العام مشاركة واسعة من طلاب الجامعات التقنية، إذ يتنافس 157 طالبًا من عشرات الجامعات في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي.

وتحظى النهائيات الإقليمية للبرنامج برعاية ودعم وزارة التكنولوجيا الرقمية وجمعية تعليم تقنية المعلومات في جمهورية أوزبكستان، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات والهيئات التنظيمية والعمّالية ومؤسسات التدريب المهني والجامعات الأخرى من دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، التي تتعاون معها هواوي في إطار البرنامج.

ويُظهر هذا الدعم الشامل حجم التأثير العالمي لهذه المبادرة في مجال رعاية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات وتنميتها، إذ حظي البرنامج بدعم ما يزيد على 450 من كبار المسؤولين وقادة الدول في جميع أنحاء العالم، واستفاد منه – منذ إطلاقه في عام 2008 – ما يزيد على 18,000 طالب من 141 دولة، مما يبرز أهمية البرنامج في تنمية المواهب العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات.

وبهذه المناسبة، قال ستيفن يي، رئيس هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “بالتوازي مع التطور السريع للمشهد التكنولوجي اليوم، حريّ بنا أن نوفر جميع وسائل الدعم الممكنة لمساعدة المواهب التقنية الشابة في شق طريق نجاحها في عالم ابتكارات التكنولوجيا. ومن هنا تنبع أهمية برنامج (بذور من أجل المستقبل)، الذي يستهدف تزويد تلك العقول الواعدة بالعلوم والخبرات، ويعمل على صقل المهارات وتعزيز آليات التفكير الإبداعي اللازمة للنجاح في عالمنا الرقمي السريع الخطى. ويشمل البرنامج دورات تدريبية ومسابقات وبرامج التبادل الثقافي، ومنحًا دراسية، ويضع تجارب فريدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في متناول أيدي نخبة المواهب الشابة في المنطقة، ويمكّنهم من تحقيق أحلامهم والمساهمة بفعالية في تقدم مجتمعاتهم وإثراء ابتكارات عالمنا الرقمي”.

تعزيز مهارات المستقبل:

يُعدّ برنامج (بذور من أجل المستقبل)، مبادرة رائدة تهدف إلى تنمية مهارات طلاب الجامعات الواعدين في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، وصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على الابتكار.

ويُختار الطلاب من خلال مسابقات محلية على مستوى الدول المشاركة، ويتأهل الفائزون فيها إلى النهائيات الإقليمية التي ستُعقد هذا العام في العاصمة الأوزبكية طشقند، ومن ثم النهائيات العالمية التي تُعقد في الصين.

وتعتمد عملية الاختيار على أربع ركائز أساسية تجسد مهمة البرنامج، وهي: الابتكار، والرقمنة، والاستدامة، وريادة الأعمال.

ولتحفيز الابتكار، سيشارك الطلاب في ندوات متقدمة لتقنية المعلومات والاتصالات، كما ستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع خبراء متخصصين في هذا المجال.

تركز الرقمنة في تطوير المهارات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي العالمي، وتستند الاستدامة إلى تحمل المسؤولية البيئية والاعتماد على التقنيات الخضراء، في حين تجمع ريادة الأعمال بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي بما يساعد المشاركين في تطوير حلول تجارية قابلة للتنفيذ.

ومن خلال هذا النهج الشامل، يساهم البرنامج في تنشئة جيل جديد من القادة المتمكنين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بمستويات عالية من الكفاءة للعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات العالمية ودفع عجلة الابتكار من خلال الاستفادة من قدرات مزايا التقنيات الرقمية.

مبادرة Tech4Good لريادة الأعمال:

يشتمل برنامج (بذور من أجل المستقبل) على مبادرة (Tech4Good) لريادة الأعمال، التي تستهدف تشجيع الشباب على المشاركة بمعالجة القضايا الاجتماعية الحيوية وإيجاد الحلول لها باستخدام التقنيات الرقمية. وتركز هذه المبادرة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع الطلاب على ابتكار حلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ مع الاهتمام بالبيئة.

وتتضمن المبادرة تدريبًا مكثفًا وورش عمل شهرية، بالإضافة إلى مسابقة عالمية وحوافز لتشجيع الفرق الفائزة على تحويل أفكارها المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة.

وتهدف مبادرة (Tech4Good) إلى سد الفجوة بين مهارات تقنية المعلومات والاتصالات وحل المشكلات العملية، وبذلك تمهّد لظهور جيل جديد من رواد الأعمال التقنيين الواعين بمسؤولياتهم الاجتماعية.

أهداف برنامج بذور من أجل المستقبل 2024:

يسعى برنامج (بذور من أجل المستقبل 2024) إلى معالجة التحدي الرئيسي المتمثل في الفجوة بين المناهج الدراسية الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل المتطورة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

لذلك يقدم البرنامج فرصة مميزة للمشاركين لاكتساب خبرات عملية في أحدث التقنيات التي تشكل مستقبل هذا القطاع، والتي تشمل:

وسيجري ذلك تحت إشراف نخبة من خبراء القطاع والأساتذة الجامعيين ودعم كبار التنفيذيين في شركة هواوي. ومن خلال هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من:

سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

اكتساب مهارات تقنية رائدة تعزز فرصهم الوظيفية.

الإسهام في بناء مستقبل واعد لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة.