ون بلس تعلن جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad 2

أعلنت شركة ون بلس جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad 2، الذي يأتي خلفًا للإصدار السابق بمواصفات مُحسّنة وشاشة كبيرة.

ويتميز الجهاز بشاشة قياسها 12.1 إنشًا، مع زيادة دقة العرض إلى 3K، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا ونسبة أبعاد قدرها 7:5، ودرجة سطوع مُحسّنة تصل إلى 600 شمعة.

ويعمل جهاز OnePlus Pad 2 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5x وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ولم تتغير الكاميرات عن الإصدار السابق، إذ يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل قادرة على تصوير فيديو بدقة تصل إلى 4K بسرعة قدرها 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا بسرعة قدرها 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي الجهاز على 6 مكبرات صوت، مما يجعله جهازًا مثاليًا لمشاهدة المحتوى، خاصة مع دعم الجهاز تقنية Dolby Vision.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة قدرها 9510 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 67 واطًا بتقنية SUPERVOOC.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 14 مع مزايا متعددة مثل تشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات على الشاشة في وقت واحد، ومزايا مختلفة معتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل تلخيص المقالات، وتحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص وتلخيصها، والمساعدة في إنشاء النصوص، وغيرها.

وتوفر ون بلس مع الجهاز اللوحي قلم Stylo 2 الجديد المصنوع من مادة تشبه الجلد، مما يوفر قبضة محسنة، ومستوى حساسية يصل إلى 16 ألف درجة ضغط، وأدوات للتحكم في التمرير، ومحرك خاص يمنح المستخدم شعور الكتابة على الورق، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح محسنّة.

وتطرح الشركة جهاز OnePlus Pad 2 بسعر قدره 550 دولارًا أمريكيًا، كما تطرح القلم ولوحة المفاتيح للشراء بنحو منفصل بسعر قدره 100 و 150 دولارًا أمريكيًا على الترتيب.