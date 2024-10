هاتف CMF Phone 1 يحقق مبيعات قياسية بلغت 100 ألف وحدة خلال 3 ساعات فقط

أطلقت (CMF)، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة (Nothing)، الأسبوع الماضي مجموعة منتجات جديدة شملت هاتف (CMF Phone 1)، وساعة (CMF Watch Pro 2) الذكية، وسماعات (CMF Buds Pro 2) اللاسلكية.

ويُعدّ هاتف (CMF Phone 1)، هو أول هاتف ذكي في العلامة التجارية (CMF)، ويندرج ضمن الفئة المتوسطة ويأتي بتصميم مبتكر مع جهة خلفية قابلة للاستبدال.

وحققت الشركة في اليوم الأول مبيعات وصلت إلى 100 ألف وحدة من هاتف CMF Phone 1 خلال 3 ساعات فقط. وقد استغرقت شركة (Nothing) ما وصل إلى 24 ساعة لتحقيق نسبة المبيعات نفسها في هاتفها (Phone 2a) في مارس 2024.

