هاتف CMF Phone 1 يحقق مبيعات قياسية بلغت 100 ألف وحدة خلال 3 ساعات فقط

أطلقت (CMF)، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة (Nothing)، الأسبوع الماضي مجموعة منتجات جديدة شملت هاتف (CMF Phone 1)، وساعة (CMF Watch Pro 2) الذكية، وسماعات (CMF Buds Pro 2) اللاسلكية.

ويُعدّ هاتف (CMF Phone 1)، هو أول هاتف ذكي في العلامة التجارية (CMF)، ويندرج ضمن الفئة المتوسطة ويأتي بتصميم مبتكر مع جهة خلفية قابلة للاستبدال.

وحققت الشركة في اليوم الأول مبيعات وصلت إلى 100 ألف وحدة من هاتف CMF Phone 1 خلال 3 ساعات فقط. وقد استغرقت شركة (Nothing) ما وصل إلى 24 ساعة لتحقيق نسبة المبيعات نفسها في هاتفها (Phone 2a) في مارس 2024.

CMF Phone 1 makes record breaking sales of 100,000 units in just 3 hours. Last time we achieved this number in 24 hours was with Nothing Phone (2a). pic.twitter.com/k6vNpghwVU — CMF by Nothing (@cmfbynothing) July 12, 2024

وتعليقًا على ذلك؛ قال ريشي كيشور غوبتا، المدير الإقليمي في شركة (Nothing) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “لقد حققت (Nothing) إنجازًا رائعًا في تجاوز هاتف (CMF) لجميع التوقعات من خلال مبيعات بلغت 100 ألف وحدة خلال ثلاث ساعات فقط من إطلاقه. ويسلط هذا الإنجاز غير المسبوق الضوء على المواصفات الاستثنائية لهاتف (CMF Phone 1)، الذي يجمع بين التقنيات المتطورة والتصميم الأنيق والقيمة المتميزة”.

وأضاف: “مع إطلاقنا للهاتف الجديد في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، نشعر بثقة كبيرة بأنه سيلقى صدى واسعًا لدى العملاء المحليين، حيث يفضل المستخدمون في المنطقة التصميم المبتكر والمزايا القابلة للتخصيص والتقنيات المتطورة والأسعار التنافسية التي تتوافق بشكل مثالي مع ما يقدمه (CMF Phone 1)، ونتطلع إلى جلب هذا الهاتف المبتكر إلى سوق معروف بتقديره للتقنيات الجديدة وتجربة المستخدم الاستثنائية”.

مزايا هاتف CMF Phone 1:

يأتي هاتف (CMF Phone 1) بتصميم فريد ومبتكر في عالم الهواتف الذكية، إذ يسمح للمستخدمين بالتعبير عن شخصياتهم من خلال جهة خلفية قابلة للاستبدال، وتوفر الشركة جهات خلفية بألوان متعددة يمكن الحصول عليها بنحو منفصل عن الهاتف.

ويمكنك فك الجهة الخلفية وتركيب واحدة جديدة بسهولة، حيث يوجد بعض البراغي في الجهة الخلفية التي يمكنك فكها لإزالة الجهة الخلفية بالكامل، ثم إضافة واحدة أخرى، للتعبير عن شخصيتك من خلال لونك المفضل.

ويعمل الهاتف بمعالج (MediaTek Dimensity 7300) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر، الأمر الذي يمنحه كفاءة في استخدام الطاقة بنحو أفضل بنسبة تصل إلى 25% من الطراز السابق المصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر.

كما يتوفر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، بسعة تبلغ 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم الزيادة باستخدام ذاكرة التخزين الخارجية microSD.

ويتوفر هاتف (CMF Phone 1) بسعر يبدأ من 749 درهمًا إماراتيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولمعرفة كافة مواصفات الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف CMF Phone 1 الجديد من Nothing“.