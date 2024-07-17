هاتف جوجل Pixel 9 Pro القادم.. إليك المواصفات والمزايا المُتوقعة

تفوقت الإصدارات الأخيرة من هواتف جوجل Pixel 8 Pro بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي، والمعالج الجديد والقوي Tensor G3 الخاص بشركة جوجل. ولكن في مطلع هذا العام، وصلت سلسلة Samsung Galaxy S24 التي تمتاز بدعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة سامسونج؛ مما يشكل تحديًا لشركة جوجل لإطلاق مزايا جديدة قوية في هواتفها القادمة وأبرزها Pixel 9 Pro.

يُشاع أن شركة جوجل ستطلق نسختين من هاتف Pixel 9 Pro بأحجام مختلفة، وسيأتي مع مجموعة من التحديثات في التصميم وحجم الشاشة، بالإضافة إلى المعالج الجديد ومجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

إليك المزيد من التفاصيل حول أبرز التوقعات المتعلقة بمواصفات ومزايا هاتف Pixel 9 Pro القادم من جوجل:

تاريخ الإصدار والسعر:

عادةً، تطلق شركة جوجل الإصدارات الجديدة من هواتفها الرائدة في شهر أكتوبر من كل عام، ولكن يبدو أن جوجل ستغير ذلك في عام 2024؛ إذ تخطط الشركة لإقامة حدث Made by Google في تاريخ 13 من أغسطس. ومن المؤكد أن إعلان الهواتف الجديدة سيكون جزءًا من هذا الحدث.

وأما فيما يتعلق بسعر Pixel 9 Pro، فمن الصعب معرفته، ففي العام الماضي ارتفعت أسعار هواتف Pixel بمقدار يبلغ 100 دولار؛ إذ يباع هاتف Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ومن غير المُتوقع أن ترفع جوجل الأسعار هذا العام، لكن من غير المتوقع أيضًا خفضها.

التصميم والشاشة:

تشير بعض التسريبات إلى أن جوجل تعتزم إطلاق طرازين من هاتف Pixel 9 Pro بحجمين مختلفين، فقد أشار المسرّب Steve Hemmerstoffer إلى أن هاتف Pixel 9 Pro الصغير سيحتوي على شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات وسيحتوي الإصدار الكبير Pixel 9 Pro XL على شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات.

هناك مزية أخرى متوقعة تتعلق بالشاشات، وهي مزية Adaptive Touch التي ستعزز استجابة الشاشات اعتمادًا على بعض العوامل مثل: البيئة والأنشطة التي تمارسها في الهاتف وغطاء الحماية الذي قد يضعه المستخدم على الشاشة.

من ناحية أخرى، هناك تغيير واحد واضح في التصميم يمكنك رؤيته في الفيديو التشويقي الذي نشرته جوجل لهاتف Pixel 9 Pro على متجرها عبر الإنترنت، وهو أن الإطار البارز المحيط بالكاميرا الخلفية لن يكون ممتدًا من الحافة إلى الحافة بل سيظهر في منتصف الجزء العلوي من الجهة الخلفية.

من المُتوقع أيضًا إضافة طراز جديد قابل للطي إلى تشكيلة Pixel الرائدة، وإذا حدث ذلك فسيُعرف الجهاز القابل للطي باسم Pixel 9 Pro Fold.

وفيما يتعلق بالألوان، تشير بعض التسريبات إلى أن هواتف جوجل القادمة ستتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض والأخضر والوردي. لكن الطراز القابل للطي قد يتوفر بلونين فقط، هما: الأبيض والأسود.

المواصفات الأساسية:

فيما يتعلق بالمواصفات الأساسية، من المؤكد أن هاتف Pixel 9 Pro سيعمل بمعالج Tensor G4 الجديد الذي من المُتوقع أن يمتاز بأداء أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنةً بالطراز السابق.

من المُتوقع أيضًا أن يقترن هذا المعالج بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 16 جيجابايت بدلًا من سعة قدرها 12 جيجابايت كالمتوفرة في طرز Pixel Pro السابقة. وهذه الترقية ستكون مفيدة لتعدد المهام وتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي.

يشير واحد من التقارير إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في Pixel 8 Pro ستصل إلى هواتف Pixel 9. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى توفّر ثلاث مزايا جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في هواتف Pixel 9 Pro، وهي: مزية Add Me لتحرير الصور الجماعية، ومزية Studio لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومزية Pixel Screenshots التي تُخزن لقطات لشاشة الهاتف.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل حول مزايا الذكاء الاصطناعي المُتوقعة في هواتف جوجل Pixel 9 Pro القادمة في مقال: “مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المُتوقعة في هواتف جوجل Pixel 9“.