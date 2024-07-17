مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch Ultra و Apple Watch Ultra 2

Galaxy Watch Ultra هي أول ساعة ذكية متميزة ومصممة للرياضات الكثيفة من سامسونج، وتتنافس مع أقوى وأحدث ساعة من آبل وهي Apple Watch Ultra 2.

كلتا الساعتين مصممتان للرياضيين المحترفين وهواة الرياضات والمغامرات الخارجية، وتأتيان بأحجام كبيرة وتمتازان بالمتانة العالية والشاشات الكبيرة الحجم والعالية السطوع، مع دعم مجموعة واسعة من الأوضاع الرياضية.

ومع ذلك، هناك الكثير من الفروق بينهما، وسنوضح فيما يلي جميع أوجه التشابه والاختلاف بين ساعتي Galaxy Watch Ultra و Apple Watch Ultra 2:

التصميم والشاشة:

اختارت سامسونج تصميمًا جديدًا كُليًا لساعتها المميزة Galaxy Watch Ultra، فقد اختارت الجمع بين الحافات المربعة والشاشة الدائرية لإنشاء تصميم مميز لساعتها والنتيجة هي ساعة جميلة المظهر ومختلفة عن ساعات سامسونج الذكية الأخرى. وأما آبل فهي ملتزمة بالشكل المستطيل لكل ساعاتها.

وفيما يتعلق بالحجم والوزن، فإن كلتا الساعتين متقاربتان؛ إذ يبلغ حجم ساعة آبل 49 ملم، ويبلغ وزنها 61.4 جرامًا، وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra فيبلغ حجمها 47 ملم، ويبلغ وزنها 60.5 جرامًا.

من حيث المتانة التي تُعدّ مزية أساسية لهذا النوع من الساعات الذكية، فإن كلتا الساعتين تمتازان بالمتانة العالية بفضل مواد التصنيع القوية، كما تمتازان بالقدرة على مقاومة الماء والغبار ودرجات الحرارة العالية والمنخفضة.

إذ تأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra في هيكل مصنوع من التيتانيوم، وهي مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68 ومقاومة للبيئات القاسية وفقًا للمعيار العسكري MIL-STD 810H. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تَحمُّل درجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى أربع درجات فهرنهايت تحت الصفر، كما تتحمل درجات الحرارة العالية التي تصل إلى 131 درجة فهرنهايت.

وأما ساعة Apple Watch Ultra 2 فتأتي في هيكل مصنوع من التيتانيوم، وهي مقاومة للبيئات القاسية وفقًا للمعيار العسكري MIL-STD 810H. ولديها مقاومة للغبار وفقًا لمعيار IP6X. بالإضافة إلى ذلك، تقول آبل إن ساعتها مناسبة للغوص الترفيهي حتى عمق يصل إلى 40 مترًا.

تشترك كلتا الساعتين في وجود زر مادي قابل للتخصيص يمكن استخدامه للإجراءات السريعة؛ إذ يمكن استخدامه للبدء بالتمرين أو التوقف مؤقتًا أو إيقاف التدريبات ويمكنك أيضًا إعداده للقيام بوظائف أخرى.

وفيما يتعلق بالألوان، تتوفر ساعة Apple Watch Ultra بلون واحد هو التيتانيوم، وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra فتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الرمادي والأبيض والفضي.

وأما فيما يتعلق بالشاشة، فكلتا الساعتين تحتويان على شاشات كبيرة الحجم؛ إذ تضم ساعة سامسونج شاشة Super AMOLED بمقاس قدره 1.5 بوصة وتمتاز بدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا. وأما ساعة آبل فتضم شاشة Retina LTPO OLED أكبر قليلًا من شاشة سامسونج تأتي بمقاس قدره 1.92 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 502 × 410 بكسلات.

المعالج والذاكرة:

تعمل ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra الجديدة بمعالج Exynos W1000 وهو معالج مُصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر، ويضم وحدة معالجة مركزية أسرع بمعدل ثلاث مرات ويمتاز بكفاءة أفضل في استخدام الطاقة بنسبة تبلغ 30% مقارنةً بالطراز السابق. وتأتي هذه الساعة مع سعة قدرها 32 جيجابايت من مساحة التخزين.

وأما ساعة Apple Watch Ultra فتعمل بمعالج S9 الجديد كُليًا من آبل، والمبني على تقنية معالج A15 Bionic الذي ظهر أول مرة في هاتف iPhone 13 ويمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، كما يتعامل المحرك العصبي الرباعي النوى في معالج S9 مع مهام التعلم الآلي بكفاءة عالية، وهو قادر على معالجة طلبات المساعد الصوتي (سيري) Siri في الساعة للحصول على استجابات سريعة، وتأتي هذه الساعة مع سعة قدرها 64 جيجابايت من مساحة التخزين.

مزايا تتبع الصحة واللياقة البدنية:

Galaxy Watch Ultra

تتضمن ساعتا آبل وسامسونج جميع المستشعرات الأساسية لمراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة النوم، وتتبع جميع الأنشطة الرياضية الأساسية والكثيفة.

يمكن لكلتا الساعتين العمل على نطاق ارتفاع واسع بدءًا من ارتفاع يبلغ 500 متر تحت مستوى سطح البحر وصولًا إلى ارتفاع قدره 9000 متر فوق سطح الأرض.

بالإضافة إلى المزايا السابقة، تتابع Galaxy Watch Ultra من سامسونج أيضًا درجة الطاقة الخاصة بك، بالإضافة إلى تقديم نصائح صحية بناءً على بيانات النوم والتمرين، وقد أضافت الشركة أيضًا خوارزمية متقدمة لتتبع النوم بدقة عالية. وبفضل مستشعر انقطاع التنفس في أثناء النوم الجديد كُليًا، يمكن لساعة سامسونج Galaxy Watch اكتشاف كونك تعاني مشاكل خطرة في التنفس في أثناء النوم أم لا.

وأما ساعة آبل Watch Ultra فتوفر بعض المزايا القوية الإضافية للغواصين تحديدًا؛ فقد صممت آبل هذه الساعة لتكون خيارًا مثاليًا لهواة الرياضات المائية القوية، مثل: التزلج، والغوص الترفيهي لغاية تبلغ 40 مترًا، والغوص الحر.

عمر البطارية:

يمكن لساعة آبل Watch Ultra الاستمرار بالعمل لمدة تبلغ 36 ساعة من الاستخدام العادي وما يصل إلى 72 ساعة في حال تفعيل وضع الطاقة المنخفضة.

وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra فيمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 60 ساعة من الاستخدام العادي وما يصل إلى 100 ساعة في حال تشغيل وضع توفير الطاقة.

السعر:

تُباع ساعة Apple Watch Ultra 2 بسعر يبلغ 799 دولارًا، وأما ساعة سامسونج Galaxy Watch Ultra فهي متاحة الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 650 دولارًا.