“كاوست” تعزز قدراتها البحثية وتساهم في ريادة السعودية في تقنيات الجيل السادس “6G”

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، شراكة جديدة مع شركة عالمية تدخل بها عصرًا بحثيًا جديدًا لتطوير تقنيات الاتصالات من الجيل الخامس (5G) إلى الجيل السادس (6G).

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوقعات خبراء الاتصالات بوصول عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت إلى أكثر من 50 مليار جهاز بحلول عام 2025، وتشمل هذه الأجهزة تلك التي تتحكم في الشبكات الكهربائية للمدن، والأجهزة التي تستخدم لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجامعة أن هذا التعاون يشمل استمرار الشركة بتمويل برنامجين للاتصالات في (كاوست)، وهما:

البرنامج الأول: يبحث في الاتصالات البصرية في الفضاء الحر (FSO).

يبحث في الاتصالات البصرية في الفضاء الحر (FSO). البرنامج الثاني: يركز في تطوير الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل (RIS).

وتُعدّ هاتان التقنيتان ضروريتان لتطوير بنية اتصالات الجيل الخامس والجيل السادس.

الاتصالات البصرية في الفضاء الحر (FSO):

تقنية الاتصالات البصرية في الفضاء الحر (FSO)، هي تقنية ثورية لاسلكية لنقل البيانات باستخدام أشعة الليزر عبر الفضاء الحر، أي دون الحاجة إلى كابلات أو أسلاك مادية، وتمتاز بالسرعة العالية في نقل البيانات والنطاق الواسع، كما أنها مقاومة للتداخل، حيث لا تتأثر بالتداخل الكهرومغناطيسي من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وتؤدي تقنية (الاتصالات البصرية في الفضاء الحر) دورًا محوريًا في تمكين تقنية الجيل السادس، فهي تتيح توفير النطاق الترددي العريض الضروري لعمل هذه التقنية بكفاءة عالية.

وتُستخدم أيضًا لدراسة تأثير الطقس في إرسال الإشارات بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة للظروف الجوية في المملكة العربية السعودية، لفهم أسباب انقطاع الاتصالات، وعدد مرات حدوثه ومدته، ويمكن للشركات من خلال هذه المعلومات وضع محطاتها في أماكن إستراتيجية مناسبة، ونشر أنظمة مساعدة احتياطية في حال تعطلها، مما يؤدي إلى تحسين تغطية الشبكة وكفاءة عملها.

الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل (RIS):

تُعدّ الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل (RIS) تقنية ثورية ستحدث نقلة نوعية في مجال تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس، فهي تقدم حلًا مبتكرًا لمشكلة ضعف تغطية الشبكات في المناطق الحضرية.

فعلى سبيل المثال؛ غالبًا ما تُركب محطات الاستقبال الأساسية على أسطح المباني في المدن، لكن هذه الأسطح لا توفر تغطية مثالية، مما يؤدي إلى فقدان الإشارة في بعض المناطق.

وهنا تأتي الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل لتعالج هذه المشكلة، فهي تتكون من آلاف الخلايا الصغيرة، وكل خلية مكونة من طبقات من المعدن والعازل وأشباه الموصلات. وتعمل هذه الخلايا الذكية على عكس إشارات الراديو الصادرة من محطات الاتصالات بشكل ديناميكي، مما يتيح توجيهها نحو المستخدمين بدقة عالية.

وبفضل هذه التقنية، ستصبح تغطية شبكات الجيل الخامس والجيل السادس أكثر كفاءة وشمولًا، مما يتيح تجربة اتصال محسّنة بنحو كبير للمستخدمين.

تؤدي تقنية (الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل) دورًا محوريًا في تمكين تقنية الجيل السادس، فهي تتيح توفير نطاق ترددي عريض ضروري لعمل هذه التقنية بكفاءة عالية.

وبفضل هذه التقنية، ستصبح تقنية الجيل السادس حقيقة واقعة، مما يؤدي إلى حدوث ثورة في عالم الاتصالات وتوفير إمكانيات جديدة هائلة في مختلف المجالات، مثل: إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وبذلك تساهم (كاوست) في تعزيز ريادة المملكة في تطوير وتبني تقنيات اتصالات الجيل السادس؛ مما يجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في البنية التحتية والعلماء لاختبار أبحاثهم؛ من خلال اختبار تقنيات الاتصالات البصرية في الفضاء، والأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل الجديدة وجمع كمية غير مسبوقة من البيانات حول الظروف الجوية وأداء الاتصالات في المملكة.

نتائج ملموسة:

جذب استثمارات عالمية: ساهمت جهود (كاوست) في جذب استثمارات عالمية ضخمة في مجال تقنيات اتصالات الجيل السادس، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رائد للابتكار في هذا المجال.

ساهمت جهود (كاوست) في جذب استثمارات عالمية ضخمة في مجال تقنيات اتصالات الجيل السادس، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رائد للابتكار في هذا المجال. تعزيز التعاون الدولي: تتيح الأبحاث التي تُجريها (كاوست) فرصًا مثمرة للتعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات والشركات العالمية، مما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير تقنيات جديدة.

تتيح الأبحاث التي تُجريها (كاوست) فرصًا مثمرة للتعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات والشركات العالمية، مما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير تقنيات جديدة. دعم الكفاءات الوطنية: تقدم (كاوست) فرصًا مميزة للعلماء والباحثين السعوديين للمشاركة في أبحاث هامة في مجال تقنيات اتصالات الجيل السادس، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.