سحابة “ديم” توفر أكثر من 5 مليارات ريال للجهات الحكومية السعودية

أثمرت الشراكة الإستراتيجية بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، تحقيق إنجاز كبير، تمثل في توفير أكثر من 5 مليارات ريال للجهات الحكومية السعودية من خلال مشروع خدمات الحوسبة السحابية (سحابة ديم).

وعملت (سدايا) وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، على احتساب وتوثيق الأثر من استفادة الجهات الحكومية من خدمات سحابة (ديم)، التي تقدم نحو 49 خدمة وخاصية لأكثر من 180 جهة حكومية، وذلك بعد إدماج أكثر من 230 مركز بيانات؛ بهدف توفير أصول تقنية عالية الاعتمادية والمرونة والكفاءة للجهات الحكومية والاستفادة المثلى من الموارد التقنية.

وجرت دراسة الأثر المالي لسحابة (ديم) خلال المدة الممتدة من عام 2018 إلى عام 2023، وذلك في أكثر من 142 جهة حكومية.

وأظهرت الدراسة أن متوسط التكلفة السنوية للجهة الواحدة قبل الانتقال إلى سحابة ديم كان يُقدر بـ 12 مليون ريال، في حين انخفضت هذه التكلفة بشكل ملحوظ إلى 900 ألف ريال سنويًا بعد الاستضافة عبر السحابة.

شراكة فعّالة بين الهيئة و #سدايا @SDAIA_SA لتحقيق الاستفادة المثلى للأصول والموارد التقنية عبر سحابة ديم، للارتقاء بكفاءة الإنفاق ورفع فاعلية خدمات البنية التحتية. pic.twitter.com/HTiVRoQnvY — كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (@exproksa) July 17, 2024

شراكة مثمرة:

عملت (سدايا) على بناء نطاق العمل للمشروع وأهداف المبادرة لحساب الأثر المالي للسحابة، وتحليل بيانات الجهات المستضافة.

وبدورها وضعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، آلية لاحتساب الأثر المالي، كما تعاونت مع (سدايا) في تطوير أداة لاحتساب هذا الأثر المالي بشكل مستدام (الحاسبة)، إضافةً إلى إسهامها في تعزيز العمل التشاركي لحصر بيانات المراكز تحقيقًا لرفع كفاءة احتساب الأثر المالي.

أطلقت سدايا سحابة (ديم) في عام 2018، بهدف توفير أصول تقنية عالية الاعتمادية والمرونة والكفاءة لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية للاستفادة منها بشكل لحظي ومباشر وتحقيق التحول الرقمي تحت مظلة واحدة، ورفع مستوى الخدمات التقنية المقدمة في المملكة.

وتتيح (سدايا) عبر سحابة ديم رفع الملفات ومزامنتها وتخزينها بين الجهات الحكومية كافة، ثم الوصول لها بكل سهولة، إضافة إلى تقديم خدمات الأصول التقنية لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بكل أمان واعتمادية ومرونة، فضلًا عن تقديمها حلولًا تقنية للاستفادة من خدماتها بشكل فوري.

إنجازات سحابة ديم:

استضافة أكثر من 94,339 ألف صندوق بريد إلكتروني.

ألف صندوق بريد إلكتروني. إدماج أكثر من 237 مركز بيانات.

مركز بيانات. تقديم نحو 49 خدمة وخاصية لأكثر من 180 جهة حكومية.

تخفيض أكثر من 608 آلاف طن من الانبعاثات الكربونية.

تخفيض أكثر من 64 ميجاواط من استهلاك الطاقة.

توفير أكثر من 5 مليارات ريال للجهات الحكومية السعودية.

لذلك تُعدّ سحابة ديم نموذجًا رائدًا في مجال الحوسبة السحابية الحكومية، فهي تساهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي في المملكة.

وبفضل هذه الشراكة المثمرة، تواصل سدايا جهودها لتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.