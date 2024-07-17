جوجل تُنهي ميزة ملاحظات البحث قبل إطلاقها

أعلنت شركة جوجل إنهاء ميزة استمرت بتجربتها عدة أشهر، وقد سمحت للمستخدمين من خلالها بإضافة ملاحظات ملونة إلى نتائج البحث.

وكانت الشركة قد أعلنت تجربة ملاحظات البحث في نوفمبر الماضي، وفي حال الاشتراك في تلك الميزة، يمكن للمستخدمين رؤية تعليقات تحتوي على نصوص وصور مع الروابط في نتائج البحث بالإضافة إلى إمكانية إضافة الملاحظات وتعديلها عبر تطبيق جوجل.

وقد كانت تلك الميزة تشبه إلى حد ما ميزة ملاحظات المجتمع في منصة إكس، التي تتيح للمستخدمين إمكانية إضافة ملاحظات إلى منشور محدد داخل المنصة، وتظهر تلك الملاحظات مرفقة بالمنشور.

ويبدو أن تلك الميزة لم تكن شائعة بما يكفي لإطلاقها على نطاق واسع للمستخدمين.

وقالت المتحدثة باسم جوجل، آشلي طومسون، في بيان رسمي لوسائل الإعلام: “إن مختبرات البحث هي منصتنا للتجارب الجريئة وكما أشرنا، ليس كل تجربة ستطلق على نطاق واسع. لقد رأينا في أبحاثنا أن الناس يرغبون في الاستماع إلى آخرين يشبهونهم، وقد كانت “الملاحظات” استكشافًا لكيفية مساعدة الناس في مشاركة معارفهم مباشرةً على نتائج البحث”.

وأضافت جوجل أن ردود فعل المستخدمين تجاه ميزة الملاحظات بالإضافة إلى الدروس المستفادة منها سوف تُستخدم مستقبلًا في منتجات قادمة من أجل “ربط الناس بأصوات حقيقية”.

ويشير قسم “الملاحظات على البحث” حاليًا في منصة مختبرات البحث الخاصة بجوجل Google Labs إلى أن التجربة “ستنتهي قريبًا” دون الإشارة إلى موعد محدد لإنهائها.