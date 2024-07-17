“تنمية البحث” تدعو رواد الأعمال للتسجيل في تجمع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة

دعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية، المبتكرين ورواد الأعمال إلى التسجيل في تجمع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الابتكار في المملكة ودعم نمو الشركات الناشئة في المجالات البحثية.

ويهدف التجمع إلى تصميم برامج ومبادرات مخصصة لدعم منظومة الابتكار في المملكة، والتشارك في تحديد التحديات وتقديم حلول مبتكرة لتجاوزها، بالإضافة إلى إتاحة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن التجمع سيوفر مساحة للتعاون الإيجابي، وبناء الشراكات الوثيقة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركاء.

وبيّنت أن التجمع سيسهم في تصميم برامج ومبادرات مخصصة لدعم منظومة الابتكار، وتقديم محفزات مالية لنمو الشركات الناشئة في المجالات البحثية والابتكارية، وكذلك التشارك في تحديد التحديات وتقديم حلول مبتكرة لتجاوزها، إلى جانب إتاحة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية بالمملكة.

ويأتي تجمع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة منسجمًا مع جهود الهيئة الهادفة إلى زيادة مساهمة جميع القطاعات في تنمية وتطوير البحث والابتكار، والاستفادة المثلى من الإمكانات البحثية والابتكارية المتاحة في المملكة، وتعظيم أثرها في سياق الأولويات الوطنية للقطاع، المتمثلة في تعزيز صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المُستقبل.

شروط التسجيل في تجمع الشركات الناشئة في التقنيات العميقة:

أن تكون شركة ناشئة في المملكة العربية السعودية.

أن تكون الشركة لديها أنشطة في مجالات البحث والتطوير.

ولمعرفة المزيد عن هذا التجمع والتسجيل فيه، يمكنك زيارة هذا الرابط.

تعزيزًا لدور شركائنا من المبتكرين ورواد الأعمال في تصميم برامج ومبادرات تدعم منظومة الابتكار.. نسعد بدعوتكم إلى التسجيل في تجمّع الشركات الناشئة ذات الأنشطة المرتبطة بمجالات البحث والتطوير والابتكار؛ الذي سيوفر مساحة للتعاون الإيجابي، وبناء الشراكات الوثيقة، وتبادل الخبرات… pic.twitter.com/diij0HUrUS — هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@RDIA) July 10, 2024

فوائد المشاركة في التجمّع:

الوصول إلى شبكة واسعة من المبتكرين ورواد الأعمال.

تعلم أفضل الممارسات في مجال التقنيات العميقة.

الحصول على فرص للدعم والتوجيه من خبراء في المجال.

الاستفادة من برامج ومبادرات الهيئة لدعم الشركات الناشئة.

المشاركة في تصميم مستقبل الابتكار في المملكة.