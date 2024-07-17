أنثروبيك تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي Claude لأجهزة أندرويد

أطلقت شركة أنثروبيك تطبيق الذكاء الاصطناعي Claude لأجهزة أندرويد، بهدف توسيع نطاق استخدام روبوت الدردشة الذكي الخاص بها.

ويأتي هذا الإطلاق كجزء من جهود الشركة لإقناع المستخدمين بالتحول من تطبيق ChatGPT إلى Claude من خلال جعله متاحًا في مزيد من المنصات.

ويعمل تطبيق Claude على أندرويد مثل إصدار نظام iOS الذي أُطلق في مايو الماضي لهواتف آيفون، وهو يتيح للمستخدمين الوصول مجانًا إلى أفضل نموذج ذكاء اصطناعي من شركة أنثروبيك Claude 3.5 Sonnet، بالإضافة إلى خطط الترقية عبر اشتراكات Pro و Team.

وسيتمكن المستخدمون من مزامنة محادثاتهم مع Claude عبر الأجهزة المختلفة، وتحميل الصور أو الملفات إلى التطبيق لتحليل الصور في الوقت الحقيقي.

ويتضمن تطبيق Claude لأندرويد أيضًا الترجمة اللغوية في الوقت الحقيقي، وهي ميزة تأمل الشركة أن تكون سببًا مقنعًا للمستخدمين لاستخدام التطبيق.

وإضافةً إلى ذلك، يتيح التطبيق للعملاء من المؤسسات الوصول إلى حساباتهم في Claude عبر الأجهزة المحمولة.

ومع أن شركة أنثروبيك تدّعي أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تضاهي تقنيًا تلك التي تقدمها شركتا OpenAI وجوجل، فإنها واجهت صعوبة في جذب اهتمام المستهلكين.

ويمكن تحميل تطبيق Claude مجانًا الآن من متجر جوجل بلاي، علمًا بأنه قد لا يكون متاحًا في بعض الدول.

وقد شهد تطبيق Claude على iOS استقبالًا فاترًا نسبيًا عند إطلاقه قبل شهرين، إذ بلغ عدد التنزيلات العالمية نحو 157 ألف عملية تحميل خلال الأسبوع الأول، مقارنة بما يزيد على 480 ألف عملية تثبيت لتطبيق ChatGPT على هواتف آيفون خلال أول خمسة أيام من إطلاقه.