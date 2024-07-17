العاشرة تك
آبل تطلق نسخة تجريبية من iOS 18
- أطلقت شركة Nothing هاتفها الجديد CMF Phone 1 الأسبوع الماضي، والذي أثار اهتمام عشاق التكنولوجيا بتصميمه المبتكر وشاشته Super AMOLED الرائعة. يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية تدوم طويلاً، مما يجعله خيارًا مثيرًا لمن يبحثون عن أداء قوي وتصميم فريد.
- أعلنت شركة آبل إطلاق النسخ التجريبية العامة لأنظمتها الجديدة iOS 18 لهواتف آيفون، وmacOS Sequoia لحواسيب ماك، وiPadOS 18 لأجهزة آيباد، وwatchOS 11 لساعاتها الذكية. يمكن للمستخدمين تجربة هذه النسخ من خلال التسجيل في برنامج Apple Beta Program.
- أعلنت شركة سامسونج عن قائمة الأجهزة التي ستحصل على تحديث One UI 6.1.1، الذي يأتي مع هواتفها الجديدة القابلة للطي Galaxy Z Flip6 و Galaxy Z Fold6. يأتي هذا التحديث مع مجموعة من المزايا الجديدة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم.
- أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في هاكثون “تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة” الذي سيقام حضوريًا في مدينة الرياض من 8 إلى 10 أغسطس القادم. سيشارك في الهاكثون نخبة من المبدعين والمبتكرين من مختلف القطاعات، بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
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