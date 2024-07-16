وزارة الاتصالات السعودية تعلن بدء التسجيل في هاكثون “تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة”

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، فتح باب التسجيل في هاكثون (تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة)، الذي سيقام حضوريًا في مدينة الرياض خلال المدة الممتدة من 8 إلى 10 أغسطس القادم، بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين من مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزارة أن الهاكثون يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطبيق الثورة الصناعية الرابعة بطرق مبتكرة، وتطوير حلول فعالة ومستدامة تساهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.

تحديات هاكثون تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة:

يركز الهاكثون في 4 قطاعات رئيسية، وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. وسيقوم المشاركون بتكوين فرق متجانسة تعمل معًا لمدة 3 أيام لتطوير حلول مبتكرة تناسب احتياجات القطاعات المستهدفة.

وبينت الوزارة أن هاكثون (تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة) يسعى إلى تطوير حلول فعالة ومستدامة لتبني التقنيات في جميع القطاعات، ورفع الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والخروج بنماذج عمل أولية تحقق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة في قطاعي الطاقة والتعدين والتركيز في المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.

ساهم في تطوّر مسارات التعدين والصناعة

والطاقة والخدمات اللوجستية باستخدام التقنية الحديثة وشارك في هاكثون تقنيات الثورة الصناعية الرابعة نحو #تنمية_بالتقنية سجل الآن

⬇️https://t.co/1ZNI2QK0z8 https://t.co/VMmG1BrUMr — وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) July 15, 2024

وسيحظى المشاركون بفرصة التفاعل مع خبراء مختصين في العديد من المجالات، من خلال جلسات إرشادية واستشارية، وورش عمل مميزة تتيح لهم تبادل الأفكار والحلول وتعزيز مهاراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون بأفضل المشاريع على جوائز مالية قيمة، وقد أعلنت الوزارة أن الجوائز المقدمة ستصل إلى 640 ألف ريال سعودي.

الفئات المستهدفة:

روّاد الأعمال.

المتخصصون في مجالات التحدي.

الباحثون والمبدعون.

المهتمون بالتقنية.

شروط التسجيل في الهاكثون:

يستمر التسجيل في هاكثون (تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة) حتى يوم 25 من يوليو الجاري، ويمكن لكل من الأفراد والفرق التسجيل، في حالة توفر الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون العمر من 18 عامًا فأكثر.

التفرغ التام خلال مدة عقد الهاكثون الحضوري.

ويمكنك الآن التسجيل في هاكثون (تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة) من خلال هذا الرابط.