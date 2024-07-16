واتساب تطوّر ميزة “ستوديو الذكاء الاصطناعي” للتحدث مع روبوتات متنوعة

كشفت واتساب عن ميزة جديدة تسمى “ستوديو الذكاء الاصطناعي AI Studio”، وستتيح هذه الميزة للمستخدمين التحدث مع روبوتات مختلفة (Chatbots) اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وتتوفر الميزة حاليًا في مرحلة الاختبار، ويمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب تجربتها، إذ رُصدت الميزة في الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق.

وكانت الشركة قد قدمت سابقًا Meta AI كمساعد شخصي مدمج للتفاعل مع المستخدمين، وتنفيذ عدة مهام داخل التطبيق.

ويمكن استخدام ميزة “ستوديو الذكاء الاصطناعي” بالضغط على أيقونة “إنشاء محادثة جديدة” التي تعرض جهات الاتصال، ثم اختيار “الدردشة مع الذكاء الاصطناعي“، لتتيح للمستخدمين الاختيار من بين دردشات آلية متعددة، وبإمكان المستخدمين استكشاف روبوتات الدردشة التي طورتها شركة ميتا، الشركة الأم المالكة لتطبيق واتساب.

ومن المفترض أن المحادثات مع الروبوتات الآلية لن تتعارض مع الرسائل الشخصية داخل المحادثات الفردية أو المجموعات. ومع ذلك، يمكن أن تستخدم ميتا محادثات المستخدمين مع الروبوتات المختلفة في تحسين مزايا الذكاء الاصطناعي التي تطورها.

وعلى سبيل المثال: يمكن التفاعل مع الروبوتات بشأن الموضوعات المختلفة والمهام المراد منها تنفيذها، كما يمكنها التوصية باقتراحات لموضوعات جديدة بناءً على عمليات البحث أو التفضيلات الشخصية.

وتعمل واتساب على توسيع منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من خلال دعوة مطورين خارجيين لتطوير الروبوتات الذكية الخاصة بهم، وقد تتوفر الميزة قريبًا لعامة الجمهور خلال تحديثات قادمة.

وتوفر ميتا حاليًا مزايا الذكاء الاصطناعي في واتساب في الولايات المتحدة الأمريكية والهند، وستوفرها لاحقًا في المزيد من الدول تدريجيًا.