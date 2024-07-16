واتساب تتيح الوصول السريع إلى المحادثات المفضلة والمجموعات المهمة

أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب عبر مدونتها الرسمية إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “المفضلة” لتمكين المستخدمين من الوصول بسرعة إلى المحادثات والمجموعات المهمة لهم.

وبدأت المنصة طرح ميزة “المفضلة” وستكون متاحة لكافة مستخدمي واتساب خلال الأسابيع القادمة.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الاحتفاظ بكافة المحادثات المفضلة في مكان واحد للوصول السريع إليها، كما أضافت المنصة قسم “المفضلة” إلى علامة التبويب الخاصة بالمكالمات لتمكين الاتصال السريع بجهات الاتصال المفضلة دون الحاجة إلى البحث عنها في سجلات المكالمات الأخيرة أو دليل الهاتف.

ولإضافة جهة اتصال أو مجموعة إلى قائمة المفضلة، يمكن للمستخدمين اختيار مرشح “المفضلة” من شاشة الدردشات ثم اختيار جهات الاتصال أو المجموعات، أو النقر على خيار “إضافة إلى المفضلة” بعد تحديد جهة الاتصال أو المجموعة المُرادة من علامة تبويب المكالمات.

ويمكن أيضًا إضافة دردشة إلى المفضلة عن طريق الضغط المطول عليها واختيار “إضافة إلى المفضلة”. ويمكن إدارة جهات الاتصال والمجموعات المفضلة من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “المفضلة”، ثم النقر على “إضافة إلى المفضلة”، ويمكن أيضًا إعادة ترتيبها في أي وقت.

يذكر أن واتساب كان قد بدأ اختبار ميزة اختيار جهات الاتصال المفضلة في الإصدارات التجريبية من التطبيق خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويأتي التحديث الأخير بعد ثلاثة أشهر من تقديم واتساب مرشحات “فلاتر” الدردشة، إذ أطلق التطبيق في البداية مرشحات “الكل” و”غير مقروءة” و”المجموعات”. لكن إضافة “المفضلة” تجعل مرشحات الدردشة أكثر فائدة.