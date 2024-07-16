أطلقت العلامة التجارية CMF التابعة لشركة Nothing الأسبوع الماضي أول هاتف ذكي لها وهو CMF Phone 1 الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة ويأتي بتصميم مميز مع جهة خلفية قابلة للاستبدال. ويضم هاتف CMF Phone 1 شاشة Super AMOLED تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية كبيرة وتتمتع بالعمر الطويل.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف CMF Phone 1 الجديد من Nothing:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف CMF Phone 1 في صندوق مع كابل من نوع USB-C ولا يتضمن شاحنًا. وفيما يتعلق بالتصميم، تركز شركة Nothing في اختيار تصاميم غريبة ومميزة لهواتفها الذكية، واختارت لهاتف CMF Phone 1 تصميمًا يتضمن جهة خلفية قابلة للاستبدال؛ إذ يمكنك فك الجهة الخلفية وتركيب واحدة جديدة بسهولة، وتوفر الشركة جهات خلفية بألوان متعددة يمكن الحصول عليها بنحو منفصل عن الهاتف.

ستلاحظ وجود بعض البراغي في الجهة الخلفية التي يمكنك فكها لإزالة الجهة الخلفية بالكامل، ثم إضافة واحدة أخرى، وتهدف الشركة من هذه المزية إلى تسهيل استبدال الجزء الخلفي إذا تعرّض لأي ضرر. ومع أن الجزء الخلفي يمكن إزالته بسهولة فإن البطارية غير قابلة للإزالة، و وفي حال إزالة الجزء الخلفي ستجد بعض الطبقات الواقية التي تغطي البطارية وملصقًا تحذيريًا يشير إلى عدم محاولة فك البطارية.

يزن هذا الهاتف 197 غرامًا، ويبلغ سُمكه 8.2 ملم، وهو مقاوم للغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP52، وتوفر شركة Nothing أربعة خيارات للّوحة الخلفية، تأتي بألوان مختلفة، هي: الأسود والأخضر والبرتقالي والأزرق. واللون الأزرق حصري للسوق الهندية.

إذا اخترت اللون الأسود أو الأخضر فستحصل على جهة خلفية مصنوعة من البلاستك، وأما إذا اخترت اللون الأزرق أو البرتقالي فستحصل على جهة خلفية مغطاة بطبقة من الجلد الصناعي.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف نوثينج الجديد شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وبسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وبكثافة تصل إلى 395 بكسلًا في البوصة الواحدة، كما تدعم شاشة هذا الهاتف خاصية التشغيل الدائم (Always-on display).

الكاميرا:

يضم هاتف CMF Phone 1 الجديد من Nothing كاميرا خلفية ثنائية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: عدسة واسعة ( wide ) تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

العدسة الثانية: تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

العدسة الأمامية: واسعة وتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر Sony IMX882 الرائد، وأما الكاميرا الثانية فتضم مستشعر SmartSens SC202 الذي يهدف إلى المساعدة في التقاط الصور الشخصية. وأما الكاميرا الأمامية فتضم مستشعر GalaxyCore GC16B3.

تدعم الكاميرات الخلفية والكاميرا الأمامية في CMF Phone 1 مجموعة من المزايا والتقنيات التي تعزز تجربة التصوير وتسمى “True Lens Engine” وتشمل ما يلي:

وضع AI Vivid المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعد في التقاط صور تتضمن ألوانًا واضحة وذات تباين عال.

تقنية Ultra XDR المدعومة من جوجل لتحسين التصوير الفوتوغرافي بتقنية HDR.

مزية Portrait Optimizer لتحسين جودة الصور الشخصية.

وضع التصوير الليلي (Night Mode) الذي يحُسّن جودة الصور الملتقطة في الليل وفي ظروف الإضاءة المنخفضة.

مزية Motion Capture لتسهيل التقاط صور واضحة للأجسام المتحركة.

تلتقط الكاميرا الرئيسية في هاتف CMF Phone 1 في النهار صورًا تتضمن ألوانًا تبدو جميلة وطبيعية، ولا يوجد تباين كبير في درجات الألوان، وفي حال تصوير الأشخاص باستخدام هذه الكاميرا، ستبدو ألوان البشرة طبيعية.

يمكن للكاميرا الرئيسية أيضًا التقاط صور جيدة في ظروف الإضاءة المنخفضة، تتضمن الكثير من التفاصيل وتكون الضوضاء منخفضة جدًا، والألوان تظهر بدرجاتها الطبيعية، والتباين جيد.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف CMF Phone 1 بمعالج MediaTek Dimensity 7300 الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر تمنحه كفاءة في استخدام الطاقة بنحو أفضل بنسبة تصل إلى 25% من الطراز السابق المصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر، ويأتي هذا المعالج مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G615.

يتوفر هاتف CMF Phone 1 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت وتدعم الزيادة باستخدام ذاكرة التخزين الخارجية microSD.

يعمل هاتف CMF Phone 1 بنظام التشغيل أندرويد 14 وواجهة المستخدم Nothing OS 2.6 وسيحصل على تحديثين من تحديثات أندرويد الرئيسية وتحديثات أمنية لمدة تبلغ ثلاث سنوات.

يُعدّ هذا الهاتف من الهواتف المتوسطة التي يمكنها أداء جميع المهام السهلة والمتوسطة بسلاسة مثل: تصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وبث المحتوى المرئي، واللعب بالألعاب غير الكثيفة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف CMF Phone 1 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال مدة قدرها 30 دقيقة، وتصل إلى نسبة قدرها 100% خلال مدة تبلغ ساعة وعشرين دقيقة.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 16 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 24 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 12 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 9 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف CMF Phone 1 الجديد بسعر يبدأ من 260 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف CMF Phone 1 الجديد:

CMF Phone 1 المعالج معالج ( Mediatek Dimensity 7300 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود والبرتقالي، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 197 جرامًا. السعر يبدأ من 260 دولارًا.