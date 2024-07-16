مايكروسوفت تطوّر نموذج ذكاء اصطناعي لجداول البيانات

طور باحثون في شركة مايكروسوفت نموذج ذكاء اصطناعي جديدًا يمكنه العمل مع برامج جداول البيانات بنحو خاص مثل إكسل وجوجل شيتس.

ونشر فريق الباحثين في الشركة حديثًا ورقتهم البحثية حول هذا النموذج الجديد، الذي يطلقون عليه اسم “SpreadsheetLLM” على موقع Arxiv.org، وقد احتوت على الكثير من التفاصيل بشأن النموذج.

وفي الورقة البحثية، أشار الباحثون إلى أن جداول البيانات تحتوي على تخطيطات وتنسيقات متنوعة تتضمن العديد من الأشكال والخيارات المختلفة. وأكد الباحثون أن هذا يمكن أن يسبب بعض المشكلات لنماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية فيما يتعلق بحدود الرمزيات (Tokens)، وفهم خصائص الجداول مثل عناوين الخلايا والتنسيقات.

وصمم الباحثون نموذج “SpreadsheetLLM” لمحاولة التغلب على هذه التحديات، كما طوروا أداة تسمى “SheetCompressor” تعمل على ضغط جداول البيانات ليتمكن نموذج “SpreadsheetLLM” من استخدامها بنحو فعّال.

وفي تجاربهم، تمكن باحثو مايكروسوفت من تحقيق نتائج أفضل بكثير مع الجداول الكبيرة مع تقليل التكاليف المتعلقة بالرمزيات بنسبة تصل إلى 96%.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تُشير الرمزيات (Tokens) إلى الوحدات الأساسية للبيانات التي تستخدمها الخوارزميات، إذ تُقسّم البيانات إلى أجزاء أصغر قابلة للفهم والتحليل.

ولم يذكر فريق الباحثين أي تفاصيل حول إمكانية توفير “SpreadsheetLLM” للعامة في وقتٍ لاحق، وأشارت الورقة إلى أن هناك بعض القيود على هذا النموذج، ومنها استخدام الألوان الخلفية والحدود في الجداول؛ لأنها قد تستهلك الكثير من الرمزيات، بالإضافة إلى عدم القدرة على ضغط الخلايا التي تحتوي على لغة طبيعية.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت أدمجت مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها “كوبايلوت” في عدد من تطبيقاتها، ومنها تطبيق جداول البيانات “إكسل”، للمساعدة في إدارة الجداول، وتنفيذ الأوامر النصية التي يكتبها المستخدمون.