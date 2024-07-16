كاسبرسكي تقدم نصائح لتفادي هجمات التجسس التي حذرت منها آبل مستخدمي آيفون

أرسلت شركة آبل سلسلة جديدة من الإشعارات التحذيرية لمستخدمي هواتف آيفون في 98 دولة، تحذرهم فيها من هجمات تجسس محتملة بواسطة برمجيات خبيثة.

وتُعدّ هذه الحملة هي ثاني حملة تحذيرية من هذا النوع تطلقها آبل خلال العام الجاري، وذلك بعد إرسالها إشعارات مماثلة إلى المستخدمين في 92 دولة في شهر أبريل الماضي.

وأوضح بوريس لارين، الباحث الأمني الرئيسي في فريق البحث والتحليل العالمي (GReAT) في شركة كاسبرسكي، أن هذه الهجمات تتميز بكونها موجهة بشدة، حيث تستهدف أفرادًا محددين، مما يتطلب خبرات تقنية عالية وموارد كبيرة لتنفيذها.

وأشار لارين إلى أن المستخدم المستهدف بهذه الهجمات قد لا يتمكن من تجنب الهجوم، بل هي مسألة وقت فقط، إذ قال: “ببساطة، إذا كنت مستهدفًا من مصدر تهديد كهذا، فالسؤال ليس إن كنت ستتعرض للإصابة أم لا، بل متى ستتعرض لها”.

نصائح خبراء كاسبرسكي:

إذا اشتبه المستخدمون في أنهم محل اهتمام المهاجمين، يوصي خبراء كاسبرسكي بإعادة تشغيل أجهزتهم يوميًا، حيث يساعد ذلك في تنظيفها، مما يجبر المهاجمين على إعادة تنفيذ الهجوم بشكل متكرر، ويؤدي ذلك إلى زيادة فرص اكتشافهم بمرور الوقت.

وبجانب ما سبق، أثبت وضع التأمين (Lockdown) الذي طرحته شركة آبل حديثًا فاعليته في منع الإصابة بالبرمجيات الخبيثة في نظام التشغيل iOS.

كما يؤدي تعطيل مزايا تطبيقات مثل: iMessage، و FaceTime، إلى تقليل خطر الوقوع ضحية للثغرات التي لا تحتاج إلى النقر، وهي الثغرات لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم.

ومن الضروري أيضًا التحقق بانتظام من النسخ الاحتياطية وملفات سجل النظام، فقد ثبت من خلال هجمات Pegasus و Operation Triangulation، التي استهدفت مستخدمي هواتف آيفون، والتي أُبلغ عنها سابقًا، أن الإصابة تترك آثارًا في سجل النظام (Shutdown.log) المخزن في ملفات سجل تشخيص نظام التشغيل iOS.

كما يمكن البحث عن مؤشرات الإصابة ببرامج التجسس المتطورة، وهنا يمكنك استخدام طريقة بسيطة قدمها فريق كاسبرسكي في وقت سابق من هذا العام، لاكتشاف مؤشرات الإصابة ببرمجيات التجسس المتطورة في نظام التشغيل iOS مثل: Pegasus، وReign، وPredator من خلال تحليل سجل النظام Shutdown.log، وهي عبارة عن أداة جنائية غير مستكشفة من قبل.

ومن المهم تأكيد أن هواتف آيفون ليست محصنة تمامًا من هذه الهجمات المتطورة، على الرغم من تمتعها بمزايا أمان قوية، حيث تعمل مصادر التهديد الخبيثة على تحسين أساليبها باستمرار.

وعلاوة على ذلك، تحد الطبيعة المغلقة لنظام التشغيل iOS من المساهمات المقدمة من مجتمع الأمن السيبراني الواسع، مما يصعّب تطوير حلول أمنية واسعة النطاق تكمل وسائل الحماية المدمجة من شركة آبل.

لذلك يجب على المستخدمين توخّي الحذر واتباع الخطوات الوقائية للحفاظ على سلامة بياناتهم وأجهزتهم.