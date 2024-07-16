سامسونج تعتزم إطلاق تحديث One UI 6.1.1 لأجهزة جالاكسي

أعلنت سامسونج قائمة الأجهزة التي ستتلقى تحديث One UI 6.1.1 الذي كشفت عنه مع إطلاق هاتفيها القابلين للطي Galaxy Z Flip6 و Galaxy Z Fold6.

ووفقًا لما ذكره أحد المشرفين الرسميين في منتدى الدعم الفني للشركة في كوريا الجنوبية، فإن الشركة ستطلق التحديث لكافة إصدارات سلسلة جالاكسي S22 وجالاكسي S23 وجالاكسي S24، بالإضافة إلى زد فولد 4 و 5 وزد فليب 4 و 5، وأجهزة سامسونج اللوحية من سلسلة تاب S8 و S9.

وستطرح سامسونج التحديث لهواتفها وأجهزتها اللوحية الرائدة التي صدرت في السنوات الثلاثة الماضية، وسيضيف تحديث One UI 6.1.1 مجموعة من المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى هذه الأجهزة.

ووفقًا لما جاء في منتدى سامسونج الرسمي، سيحصل هاتف Galaxy Z Flip5 على ميزتي الكاميرا Auto Zoom و Flex Camcorder اللتين قدمتهما الشركة في هاتف Galaxy Z Flip6 الجديد، لكنهما لن تتوفرا لهاتف Galaxy Fold5 بسبب تصميمه المختلف.

وتشمل المزايا الأخرى لتحديث One UI 6.1.1 بعض مزايا الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور مثل ميزة Portrait Studio لتحويل الصور الشخصية إلى رسوم كرتونية، وميزة Sketch to Image لتحويل الرسومات اليدوية إلى صور كاملة، وغيرها من المزايا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن هاتف جالاكسي S24 ألترا على وجه التحديد سيحصل على تحسينات في أداء الكاميرا في الأماكن الخارجية.

ومن غير المرجح أن تحصل أجهزة سامسونج جالاكسي من الفئة المتوسطة أو الاقتصادية على تحديث One UI 6.1.1.