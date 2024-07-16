جوجل تعتزم تقديم اشتراك مجاني في Gemini Advanced مع هواتف بكسل 9

تستعد شركة جوجل لإطلاق سلسلة هواتف بكسل 9 رسميًا خلال الشهر المقبل، وتنوي الشركة تقديم اشتراكات مجانية في خدمة الذكاء الاصطناعي Gemini Advanced، وفقًا للتسريبات.

ورُصدت الإشارة إلى الاشتراكات المجانية في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق جوجل، وستتيح الشركة اشتراكًا لمدة قدرها 6 أشهر مع الإصدار الأساسي من هواتف بكسل 9، أو اشتراكًا لمدة قدرها عام عند شراء الإصدارات الأغلى من السلسلة.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة Gemini Advanced تأتي ضمن حزمة Google One AI Premium التي توفر سعة تخزين سحابية تصل إلى 2 تيرابايت، بالإضافة إلى الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini عبر تطبيقات جوجل المختلفة، والوصول المبكر إلى المزايا الجديدة، ويبلغ سعر الاشتراك الشهري في تلك الحزمة 20 دولارًا أمريكيًا.

وقد تشجع تلك الخطوة بعض العملاء على اقتناء هواتف جوجل الجديدة، خاصةً أن قيمة تلك الاشتراكات تصل إلى 120 دولارًا أمريكيًا للمدة البالغ قدرها 6 أشهر، و 240 دولارًا أمريكيًا للمدة البالغ قدرها عامًا كاملًا.

وكانت الشركة قد سبقت أن قدمت لعملائها أربعة أشهر كاشتراك مجاني في خدمة Gemini Advanced مع هواتف بكسل 8.

وتعوّل جوجل وغيرها من الشركات المصنِّعة للهواتف الذكية على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من أجل جذب المزيد من المستهلكين.

ومن المنتظر إعلان سلسلة هواتف بكسل الجديدة في الثالث عشر من أغسطس المقبل، إذ ستضم أربع إصدارات مختلفة، منها إصدار قابل للطي، وستُطرح كافة الإصدارات الجديدة للبيع في الشهر نفسه.