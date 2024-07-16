السعودية تعزز تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء

وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم، اتفاقية تعاون إستراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين البلدين إلى تعزيز تعاونهما في مجال الفضاء والاستكشاف العلمي، وزيادة الاستثمار المشترك في الأنشطة التجارية المختلفة، وإنشاء إطار قانوني شامل يسهّل التعاون بينهما لتبادل الخبرات وتطوير برامج مشتركة.

كما حددت الاتفاقية مجالات العمل المشترك بين الطرفين، التي تشمل علوم الفضاء والأرض، والملاحة الجوية، والمهمات الفضائية، والتعليم، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، أن الاتفاقية تمثل نقطة تحول في رحلة المملكة نحو بناء قطاع فضاء قوي ومزدهر، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام المملكة الراسخ بالتقدم والابتكار في مجال الفضاء، وسعيها المستمر إلى تعزيز مكانتها لكونها شريكًا مهمًا على الساحة العالمية للاستكشاف الفضائي والاستكشاف العلمي.

وبدوره أوضح الدكتور محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، أنه من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، سيجري العمل على تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك والسعي إلى تطوير التعاون بين الجانبين، مما يعزز القدرات الوطنية في مجالات الملاحة الجوية واستكشاف الفضاء والتطبيقات الفضائية، ويمكّن المملكة من اغتنام كافة الفرص المتاحة لتحقيق التقدم العلمي والتقني، ويعزز دورها كلاعب رئيس في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ومن جانبه، أعرب بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المملكة في مجال الفضاء، قائلًا: “زيارتي للمملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام أظهرت لي الإمكانات الهائلة للتعاون بيننا. نحن الآن في العصر الذهبي للاستكشاف، وهو عصر يعتمد على الشراكة. وهذه الاتفاقية الجديدة توضح كيف سنعمل ونستكشف معًا لصالح البشرية”.

المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية توقعان اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلميةhttps://t.co/WXQSVAifSG pic.twitter.com/OvSeG6us4S — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) July 16, 2024

وبحسب الاتفاقية ستُنفّذ البرامج المتفق عليها في مختلف الاستخدامات مثل: الرحلات الجوية وحملات المناطيد وتبادل البيانات العلمية والمشاركة في ورش العمل والاجتماعات المشتركة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي تعزز التعاون والتقدم في مجال الفضاء.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في ترسيخ مستقبل التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي، كما أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق فوائد محتملة لكليهما، مع تعزيزها لمكانة المملكة بصفتها لاعبًا رئيسًا في المجال الفضائي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الفضاء في المملكة يحظى باهتمام واسع ودعم وتمكين مقدرين من القيادة الرشيدة، لكونه الاقتصاد التريليوني المقبل والقطاع المحفز للابتكار والملهم للأجيال، حيث تتطلع المملكة عبر رؤيتها الطموحة 2030 إلى تدعيم موقعها في عالم الفضاء وصناعة تقنياته.