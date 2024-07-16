أوبو تعلن توقيع اتفاقية شاملة مع إريكسون لتقنيات الجيل الخامس

وقعت شركتا أوبو وإريكسون اتفاقية ترخيص متبادل لبراءات الاختراع الخاصة بتقنيات شبكات الجيل الخامس (5G) على مستوى العالم.

وتُعد تلك الاتفاقية جزءًا من جهود أوبو لتجنب حظر هواتفها في مختلف البلدان بسبب عدم دفع رسوم براءات الاختراع.

وتشمل الاتفاقية الجديدة بين أوبو وإريكسون ترخيص براءات الاختراع المتبادلة، بالإضافة إلى التعاون التقني ومشاريع تعاون أخرى.

وأعرب فينغ ينغ، رئيس قسم الملكية الفكرية في أوبو، عن سروره بهذا الاتفاق قائلًا: “يسرنا أن نعلن توصلنا إلى اتفاقية تعاون عالمية مع إريكسون. تغطي هذه الاتفاقية المتبادلة براءات الاختراع الضرورية للمعايير الخلوية، ومنها تقنية الجيل الخامس. وتعكس هذه الاتفاقية الاعتراف المتبادل واحترام حقوق الملكية الفكرية للشركتين، وتضع أساسًا متينًا لتعاوننا”.

وأوضحت إريكسون أن كلا الشركتين ستعملان على تحقيق تعاون تجاري في عدد من المشاريع المتعلقة بتقنيات شبكات الجيل الخامس، ومنها اختبار الأجهزة والتعامل مع العملاء والأنشطة التسويقية.

وصرحت كريستينا بيترسون، رئيسة قسم الملكية الفكرية في إريكسون: “تتيح لنا هذه الاتفاقية الهامة التي تشمل رسوم التراخيص مع أوبو مواصلة الاستثمار في تقنيات الاتصالات الأساسية. وتؤكد هذه الاتفاقية أن صناعة ترخيص البراءات تعمل بكفاءة، وتثبت أن غالبية اتفاقيات الترخيص تعتمد على المفاوضات التجارية، كما تعكس الاحترام المتبادل لحقوق الملكية الفكرية”.

ووفقًا لشركة أوبو، فقد قدمت الشركة حتى نهاية يونيو 2024، أكثر من 103 آلاف طلب براءة اختراع على مستوى العالم، ومُنحت أكثر من 57 ألف براءة اختراع.

وكشفت أوبو أن الشركة تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) في عام 2023، وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وتُعد هذه السنة الخامسة على التوالي التي تحتل فيها أوبو مرتبة ضمن المراتب العشرة الأولى عالميًا.