يُعدّ Galaxy Z Flip6 أحدث هاتف قابل للطي من فئة Flip من سامسونج ويتنافس مع هاتف موتورولا Razr+ (2024) القابل للطي، ويأتي هاتف سامسونج الجديد مع العديد من المزايا القوية التي تجعله من الهواتف التي تستحق الشراء إذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد قابل للطي أفقًا، فبالإضافة إلى تصميمه الجميل وألوانه المميزة، يعمل هذا الهاتف بمعالج قوي، ويضم بطارية كبيرة، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة استخدامه.

إليك أهم 7 مزايا تجعل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 الجديد يستحق الشراء:

1- يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3:

يُعد الأداء القوي من أهم العوامل التي تنبغي مراعاتها عند الرغبة في شراء هاتف ذكي جديد، ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 الجديد بالأداء القوي بفضل المعالج الذي يعمل به.

إذ يعمل هذا الهاتف بالمعالج نفسه الذي يعمل به هاتف Galaxy S24 Ultra الرائد من سامسونج، وهو معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم. ووفقًا لشركة كوالكوم يوفر هذا المعالج تحسنًا بنسبة قدرها 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية وتحسنًا بنسبة قدرها 25% في أداء وحدة معالجة الرسومات مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen2 الذي يعمل به هاتف سامسونج Z Flip5.

2- يدعم مزايا Galaxy AI:

يدعم هاتف Galaxy Z Flip6 أفضل مزايا Galaxy AI التي قدمتها سامسونج أول مرة مع سلسلة Galaxy S24. كما تحتوي هواتف سامسونج القابلة للطي على بعض المزايا الجديدة وأبرزها:

مزية Photo Ambient التي تتيح لك تعيين خلفيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتغير تلقائيًا بحسب الوقت من اليوم وحال الطقس.

مزية المترجم الفوري (Interpreter) التي تعمل بنحو مميز في أثناء تفعيل الوضع المرن؛ إذ تُظهر هذه المزية ترجمة فورية للمحادثات في كل من الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف؛ مما يسمح للمشاركين في المحادثة برؤية الترجمات في الشاشة الظاهرة لهم.

مزية Sketch to Image التي تولد صورًا واقعية من رسوماتك.

3– يأتي مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 مزودًا بسعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سواء اخترت الطراز الذي يأتي مع سعة قدرها 256 جيجابايت أو اخترت الطراز الذي يأتي مع سعة قدرها 512 جيجابايت. ومع اقتران ذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة السعة بمعالج متقدم ستحصل على هاتف يتمتع بقوة عالية جدًا.

من ناحية أخرى، زودت سامسونج هذا الهاتف بغرفة بخار لتبريده ومنع ارتفاع حرارته في أثناء القيام بالمهام الثقيلة مثل: اللعب بألعاب الفيديو وتشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد.

4- يتضمن كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل:

حسنّت سامسونج الكاميرا في هاتف Z Flip6 الجديد مقارنةً بالطراز السابق بإضافة كاميرا أساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مثل المتوفرة في هاتف Galaxy S24.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الهاتف مزية الذكاء الاصطناعي Auto Zoom التي يمكنها اكتشاف موضوع الصورة تلقائيًا وتحديد مقدار التكبير أو التصغير المناسب لالتقاط صورة مثالية.

يستخدم هاتف Galaxy Z Flip6 أيضًا محرك ProVisual من سامسونج الذي يسمح لك بالتقاط صور مليئة بالتفاصيل الواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

5- يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة:

يحتوي هاتف Galaxy Z Flip6 على بطارية أكبر قليلًا من بطارية الطراز السابق وتبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة. ونظرًا إلى أن معالج Snapdragon 8 Gen 3 أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 25% مقارنةً بالطراز السابق Snapdragon 8 Gen 2، فسيستمر Z Flip6 بالعمل طوال اليوم بشحنة واحدة.

6- يدعم مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP48:

يمتاز هاتف Galaxy Z Flip6 بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP48، وهو أول هاتف قابل للطي يمتاز بمقاومة الغبار. ويدل تصنيف IP48 على أن الجهاز قادر على مقاومة جزيئات الغبار التي يزيد حجمها على 1 مم، ومع أن هذا ليس مثاليًا فيما يتعلق بمقاومة الغبار فإنه أفضل من الهواتف القابلة للطي الأخرى التي لا تدعم مقاومة الغبار أبدًا.

7- يدعم تحديثات البرامج لمدة قدرها سبع سنوات:

في عام 2024، حسنت سامسونج مدة دعم تحديثات نظام التشغيل لهواتفها المتطورة لتصبح سبع سنوات. لذلك، سيحصل Galaxy Z Flip6 على سبع سنوات من التحديثات الرئيسية لنظام أندرويد والتحديثات الأمنية مثل سلسلة Galaxy S24.

فإذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الاحتفاظ بهواتفهم مدة طويلة، يمكن أن يستمر هاتف Galaxy Z Flip6 معك حتى عام 2031 مع الرعاية المناسبة، وسيضمن دعم البرامج الطويل الأمد من سامسونج أنك لن تحتاج إلى الترقية إلى هاتف أحدث بسبب البرامج القديمة.