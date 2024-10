أهم المزايا الجديدة في الإصدار التجريبي العام من iOS 18 وكيفية استخدامها

أعلنت آبل نظام iOS 18 في مؤتمر المطورين WWDC 2024 الذي أُقيم في يونيو، وأصدرت الشركة الإصدار التجريبي العام من البرنامج في تاريخ 15 من يوليو، ويجلب هذا التحديث العديد من المزايا والتحسينات الجديدة لأجهزة آيفون، مثل: القدرة على تخصيص الشاشة الرئيسية، ومجموعة من الترقيات في تطبيق الرسائل وغير ذلك.

يمكن تجربة المزايا الجديدة من خلال التسجيل في برنامج آبل التجريبي Apple Beta Program عبر موقع آبل الرسمي، وتثبيت الإصدار التجريبي العام، لكن يُنصح بتثبيته على هاتف آيفون آخر غير آيفون الأساسي الذي تستخدمه يوميًا؛ لأن هذا ليس الإصدار النهائي من iOS 18، وهو غير مستقر وقد يتسبب ببعض المشكلات في الجهاز.

لا يتضمن الإصدار التجريبي جميع المزايا الجديدة التي ستتوفر في الإصدار النهائي من iOS 18 الذي سيصدر في الخريف، لكن إذا كنت لا تستطيع الانتظار حتى الخريف لتجربة جميع المزايا الجديدة وترغب في تثبيت الإصدار التجريبي العام، فإليك أبرز المزايا المتوفرة في هذا الإصدار وكيفية استخدامها:

1- تخصيص الشاشة الرئيسية:

كانت أول مزية جديدة في iOS 18 أعلنتها آبل في WWDC 2024 هي القدرة على تخصيص الشاشة الرئيسية، وهي متوفرة الآن في الإصدار التجريبي العام.

يُعدّ تخصيص الشاشة الرئيسية أمرًا سهلًا مثل إعادة ترتيب أيقونات التطبيقات، وما عليك سوى الضغط مطولًا على جزء فارغ من الشاشة الرئيسية لتفعيل وضع التعديل حيث تهتز جميع أيقونات التطبيقات، ثم يمكنك النقر فوق زر (تعديل) Edit في الزاوية اليمنى العلوية، ثم اختر (تخصيص) Customizing.

ستظهر لك قائمة تتضمن مجموعة من خيارات التخصيص المختلفة، ويمكنك جعل أيقونات التطبيقات صغيرة أو كبيرة، وإذا اخترت أن تكون كبيرة بالنقر فوق زر (Large) ستختفي أسماء التطبيقات، وتظهر الأيقونات بحجم كبير.

يمكنك تفعيل (الوضع الداكن) Dark Mode لأيقونات التطبيقات بالنقر فوق أيقونة الشمس في الزاوية اليسرى العلوية من القائمة، وهناك خيار آخر يسمى Tinted يمكنك النقر فوقه لتغيير لون الأيقونات إلى اللون الوردي أو الأزرق وغير ذلك

يمكنك أيضًا ترتيب أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية كما تريد، وهذا سيسمح لك بإبعاد الأيقونات عن مناطق معينة من صورة الخلفية التي تود أن تبقى ظاهرة، وهذا الأمر لم يكن مُتاحًا في أنظمة التشغيل السابقة لهاتف آيفون، إذ تغطي أيقونات التطبيقات صورة الخلفية ولا يمكنك إظهار أي جزء منها.

2- تخصيص شاشة القفل:

قبل نظام التشغيل iOS 18، كانت شاشة القفل الخاصة بهاتف آيفون تحتوي على أيقونة الكاميرا في الزاوية اليمنى السفلية وأيقونة الفلاش في الزاوية اليسرى السفلية؛ مما يتسبب في بعض الأحيان بتشغيل إحداهما عن طريق الخطأ. ولكن الآن يمكنك إزالة هذه الاختصارات تمامًا أو تغييرها إلى اختصارات أكثر فائدة لك.

لإزالة هذه العناصر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (صورة الخلفية) Wallpaper. انقر فوق (التخصيص) Customize أسفل شاشة القفل. انقر فوق علامة (-) بجانب أيقونات الكاميرا والفلاش لإزالتها. يمكنك أيضًا النقر فوق أي أيقونة لإضافتها إلى شاشة القفل، مثل: أيقونة الترجمة أو الملاحظة السريعة لتتمكن من الوصول إليها مباشرة من شاشة القفل.

3- مركز التحكم المُحسّن:

في نظام iOS 18 حصل مركز التحكم على تحديث شامل، فقد أصبح يتضمن عدة صفحات تحتوي على مجموعة واسعة من عناصر التحكم التي يمكن الوصول إليها بسهولة، وجميع صفحات مركز التحكم الجديدة قابلة للتخصيص ويمكنك إضافة صفحات جديدة يصل عددها إلى 15 صفحة.

يمكنك تعرف جميع التفاصيل الخاصة بمركز التحكم الجديد وكيفية تخصيصه في مقال: “كيفية تخصيص مركز التحكم الجديد في نظام iOS 18“.

4- إخفاء التطبيقات وقفلها:

يمكن أن يكون إخفاء التطبيقات وقفلها طريقة مفيدة للآباء لمنع أطفالهم من الوصول إلى التطبيقات غير المناسبة لهم، كما تضمن هذه المزايا عدم وصول أي شخص يستخدم هاتفك إلى حساباتك الخاصة في تطبيقات التواصل الاجتماعي ونشر شيء ما أو الوصول إلى الرسائل الخاصة في واتساب وغير ذلك.

لقفل التطبيقات اضغط مطولًا فوق أيقونة التطبيق الذي تريد قفله، ثم انقر فوق خيار (طلب معرّف الوجه) Require Face ID، ثم انقر مرة أخرى فوق خيار (طلب معرّف الوجه) Require Face ID في النافذة المنبثقة. بعد ذلك، في كل مرة تحاول فيها الدخول إلى التطبيق المغلق، سيطلب مصادقة معرف الوجه أو إدخال رمز المرور الخاص بك.

لإخفاء تطبيق من الشاشة الرئيسية ووضعه في مجلد مخفي في مكتبة التطبيقات، اضغط مطولًا فوق أيقونة التطبيق، ثم اختر (إخفاء وطلب معرّف الوجه) Hide and Require Face ID.

لتتعرّف المزيد من التفاصيل حول إخفاء التطبيقات وقفلها يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية قفل التطبيقات وإخفائها في هواتف آيفون“.

5- مجموعة من المزايا الجديدة في تطبيق الرسائل:

من أبرز المزايا الجديدة التي أضافتها آبل إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 18 هي القدرة على جدولة الرسائل لإرسالها لاحقًا، بالإضافة إلى التأثيرات النصية الجديدة للرسائل.

إذا كنت ترغب في تعرّف كيفية جدولة الرسائل يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية جدولة الرسائل في هواتف آيفون في نظام iOS 18“.

هناك خيارات تنسيق جديدة وتأثيرات نصية لجعل رسائلك مُعبّرة أكثر من قبل، وللوصول إلى الخيارات الجديدة، انتقل إلى دردشة معينة، ثم انقر فوق مربع النص، وبعد أن تظهر لوحة المفاتيح، انقر فوق زر A الموجود في الجهة اليمنى مباشرة فوق الحرف P على لوحة المفاتيح، ثم ستظهر قائمة التأثيرات النصية الجديدة.

اضغط على اسم التأثير الذي تريده، مثل: (انفجار) Explode أو (كبير) Big ثم عُد إلى لوحة المفاتيح لكتابة رسالتك وستشاهد التأثيرات التي اخترتها تظهر على الكلمات.

يمكنك تعرّف المزيد حول المزايا الجديدة في تطبيق الرسائل في نظام iOS 18 في مقال: “ما المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 18؟”.

6- تطبيق كلمات المرور الجديد كُليًا:

يمكن لهاتف آيفون الخاص بك تخزين كلمات المرور ومفاتيح المرور في خدمة iCloud Passkeys. لكن تطبيق (كلمات المرور) Passwords الجديد يفعل أكثر من ذلك؛ إذ يمكنه حفظ رموز التحقق، والاحتفاظ بكلمات المرور المحذوفة لمدة تصل إلى 30 يومًا ويظهر لك جميع شبكات الواي فاي التي اتصلت بها، وغير ذلك.

7- مزية Tap to Cash:

يحتوي تطبيق Wallet على مزية جديدة تسمى Tap to Cash تتيح لك إرسال النقود بسهولة إلى شخص ما عن طريق تقريب هاتف آيفون من هاتف آيفون آخر كما تفعل عند استخدام مزية NameDrop.

لاستخدام Tap to Cash، انتقل إلى Wallet، ثم اضغط على (إرسال) Send، ثم اضغط على Tap to Cash واكتب المبلغ الذي تود إرساله، ثم انقر فوق (التالي) Next.

إذا كان لديك أموال كافية في Apple Cash، فسيُطلب منك تقريب هاتف آيفون الخاص بك من هاتف آيفون المُستلم لتحويل الأموال إليه.