أرامكو السعودية تستحوذ على 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، توقيعها اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إير برودكتس قدرة، ويقع مقرها في مدينة الجبيل السعودية.

وتتضمن الصفقة، التي تخضع لشروط الإغلاق النهائية، أيضًا خيار شراء الهيدروجين والنيتروجين لصالح أرامكو السعودية.

وتتوقع أرامكو السعودية ضمن جهودها الرامية إلى تطوير أعمال الهيدروجين المنخفض الكربون وتوسيع محفظتها من حلول الطاقة البديلة، أن يسهم استثمارها في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تأسيس شبكة هيدروجين منخفضة الكربون في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، لتخدم كلًا من العملاء المحليين والإقليميين.

وعند إتمام الصفقة، يُتوقع أن تمتلك كل من أرامكو السعودية، وإير برودكتس قدرة – وهي مشروع مشترك بين أير برودكتس، وقدرة للطاقة – حصة قدرها 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، وذلك وفقًا لبيان نشرته أرامكو اليوم.

وقال أشرف الغزاوي، النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي في أرامكو السعودية: “إن هذا الاستثمار يسلّط الضوء على طموح أرامكو لتوسيع محفظتها من الطاقات الجديدة، وتنمية أعمالها في مجال الهيدروجين المنخفض الكربون”.

وتابع: “نحن سعداء بالمضي قدمًا مع إير برودكتس قدرة في هذا المسار، ونعتقد أن هناك فرصًا تجارية واعدة للهيدروجين المنخفض الانبعاثات، ونطمح إلى الاستفادة من قدراتنا المتنامية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وخبرتنا الفنية في مجال الهيدروجين، سعيًا إلى دعم إنشاء سوق مزدهرة للهيدروجين المنخفض الكربون، مما قد يساعد في إرساء أسس نظام الطاقة في المستقبل”.

وقّعنا اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية ومقرّها الجبيل كما تتضمن الصفقة التي تخضع لشروط الإغلاق النهائية، خيارنا لشراء الهيدروجين والنيتروجين منخفضيّ الكربون للمزيدhttps://t.co/nNrKkQ8p6c#أرامكو pic.twitter.com/yflZHX5hEh — أرامكو (@saudi_aramco) July 16, 2024

ومن جانبه، أكد الدكتور سمير سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة، مواصلة توسيع الشراكة الراسخة مع أرامكو السعودية، والعمل على تسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، وحثّ جهود الشركتين معًا لإنشاء أكبر شبكة للهيدروجين في الشرق الأوسط، التي من المتوقع أن تخدم الصناعات التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية، متطلعًا إلى تقديم خبرات الشركة في مجال أعمال الهيدروجين وخطوط الأنابيب، ودعم جهود أرامكو السعودية لتأمين إمدادات موثوقة من الهيدروجين المنخفض الكربون، وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية المصممة لإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون عن طريق احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، أعمالها التجارية بما يتماشى مع أنشطة أرامكو السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه.