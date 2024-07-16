ستصل سلسلة هواتف آيفون 16 الجديدة من آبل في غضون شهرين، فمن المُتوقع إعلان هذه السلسلة وإصدارها في سبتمبر القادم كما تفعل عادةً شركة آبل في كل عام؛ إذ تطلق الشركة الإصدارات الجديدة من هواتفها في الخريف في شهر سبتمبر.

ومع اقتراب وقت إطلاق هواتف آيفون 16 بدأت العديد من التسريبات والشائعات بالظهور، ووفقًا لهذه التسريبات والشائعات، ستأتي الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون مع تحسينات في حجم الشاشة وسِعة البطارية، بالإضافة إلى دعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي وغير ذلك.

وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز المزايا المُتوقعة في هواتف آيفون 16 القادمة:

1- الشاشات الكبيرة الحجم:

مع أن تصاميم هواتف آيفون 16 ستبدو مثل تصاميم آيفون 15، فإن آبل ستُجري تغييرًا واحدًا ملحوظًا في تصاميم طرز برو، فوفقًا لمصادر متعددة، منها المحلل Ross Young، سيحتوي كل من iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max على شاشات أكبر من شاشات الطرز السابقة.

فمن المُتوقع أن يضم iPhone 16 Pro شاشة بمقاس قدره 6.3 بوصات، بدلًا من 6.1 بوصات وهو مقاس شاشة iPhone 15 Pro. ومن المُتوقع أن يضم iPhone 16 Pro Max شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات، بدلًا من 6.7 بوصات وهو مقاس شاشة iPhone 15 Pro Max.

إذا كانت هذه الشائعات دقيقة، فسيكون iPhone 16 Pro Max أكبر هاتف آيفون تطلقه آبل، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هذا أول تغيير في أحجام شاشات هواتف آيفون منذ إطلاق iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max في عام 2020.

2- سعة البطارية الكبيرة ودعم الشحن السريع:

يُشاع أن معظم هواتف سلسلة آيفون 16 ستحتوي على بطاريات أكبر من بطاريات الطرز السابقة.

إليك سعات البطاريات لسلسلة آيفون 15:

هاتف iPhone 15: يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3349 ميلّي أمبير في الساعة.

هاتف iPhone 15 Plus: يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4383 ميلّي أمبير في الساعة.

هاتف iPhone 15 Pro: يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3274 ميلّي أمبير في الساعة.

هاتف iPhone 15 Pro Max: يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4422 ميلّي أمبير في الساعة.

إليك سعات البطاريات المُشاع عنها لسلسلة آيفون 16 القادمة:

هاتف iPhone 16: سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3561 ميلّي أمبير في الساعة؛ مما يعني زيادة بنسبة قدرها 6.3% في سعة البطارية مقارنةً بالطراز السابق.

هاتف iPhone 16 Plus: سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4006 ميلّي أمبير في الساعة؛ مما يعني انخفاضًا في سعة البطارية بنسبة قدرها 8.6% مقارنةً بالطراز السابق.

هاتف iPhone 16 Pro: سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3355 ميلّي أمبير في الساعة؛ مما يعني زيادة بنسبة قدرها 2.5% في سعة البطارية مقارنةً بالطراز السابق.

هاتف iPhone 16 Pro Max: سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4676 ميلّي أمبير في الساعة؛ مما يعني زيادة بنسبة قدرها 5.7% في سعة البطارية مقارنةً بالطراز السابق.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن تدعم هواتف آيفون 15 الشحن اللاسلكي باستخدام MagSafe بقدرة تبلغ 15 واطًا، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 27 واطًا. ووفقًا لواحدة من الشائعات ستدعم هواتف آيفون 16 سرعات شحن أعلى مقارنةً بالطرز السابقة؛ إذ تزعم هذه الشائعة أن iPhone 16 Pro سيدعم الشحن اللاسلكي باستخدام MagSafe بقدرة تبلغ 20 واطًا والشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 40 واطًا.

3- زر Capture:

ستحتوي جميع هواتف سلسلة آيفون 16 الأربعة على زر Capture الجديد كُليًا الذي سيقع على الجانب الأيمن من الهواتف. وهذا الزر مخصص للتحكم في الكاميرا، ويُشاع أن سطح زر Capture سيكون حساسًا للمس، وسيتمكن مستخدمو iPhone 16 من التمرير إلى الجهة اليمنى وإلى الجهة اليُسرى على سطح زر Capture للتكبير والتصغير.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لموقع The Information سيتمكن المستخدمون من التركيز في موضوع الصورة بالضغط الخفيف على الزر، وتنشيط المصراع عند الضغط بقوة على الزر.

4- مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

في مؤتمر المطورين WWDC في هذا العام، أعلنت آبل منظومة Apple Intelligence، وهي مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستبدأ بطرحها في أجهزتها في وقت لاحق من هذا العام. وبالنسبة لمستخدمي آيفون ستكون هذه المزايا متاحة فقط على طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

ومع ذلك، فإن سلسلة آيفون 16 بأكملها القادمة هذا الخريف ستدعم Apple Intelligence بفضل الشريحة الجديدة والسعة الكبيرة في ذاكرة الوصول العشوائي.

5- ترقيات متعددة في الكاميرا:

أفادت مصادر متعددة أن iPhone 16 Pro سيتضمن كاميرا مقرّبة تدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 5x الحصرية حاليًا لجهاز iPhone 15 Pro Max وهي كاميرا تدعم التقنية الرباعية (Tetraprism technology) الجديدة من آبل حتى تتمكن من التكبير أكثر من أي وقت مضى، فباستخدام هذه الكاميرا ستحصل على تكبير حتى 25x.

وأكد المحلل Ming-Chi Kuo ذلك، فقد قال إن iPhone 16 Pro سيحتوي على كاميرا مقرّبة تدعم التكبير البصري بمعدل يبلغ 5x وهي مماثلة للكاميرا المقرّبة المتوفرة في هاتف iPhone 15 Pro Max.

أفاد Kuo أيضًا أن iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max سيستخدمان مستشعرات جديدة من سوني للكاميرات الرئيسية. وأفاد المحلل Jeff Pu أن هواتف iPhone 16 Pro ستحتوي على كاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وهو تُحسّن كبير مقارنةً بالكاميرات الحالية الفائقة الاتساع التي تبلغ دقتها 12 ميجابكسل المتوفرة في هواتف iPhone 15 Pro.