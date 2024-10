آخر فرصة للمشاركة.. جوائز “OPPO Imagine IF” للتصوير الفوتوغرافي 2024 تغلق أبوابها قريبًا

وجهت شركة أوبو (OPPO) اليوم، الدعوة إلى الجميع للمشاركة في مسابقة جوائز (OPPO Imagine IF) للتصوير الفوتوغرافي 2024، وذلك مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل.

وقد تلقت أوبو منذ إطلاق المسابقة في 17 من يناير 2024، أكثر من مليون مشاركة من 73 دولة من مختلف أنحاء العالم، تجسد تنوع الثقافات والتقاليد.

ومع اقتراب الموعد النهائي للتسجيل في المسابقة في يوم 28 من يوليو الجاري، تدعو أوبو جميع المصورين الموهوبين للتعبير عن مهاراتهم الفنية والتقاط أسعد اللحظات الرائعة، من خلال استخدام عدسات كاميرات هواتفهم من أوبو وتسليط الضوء على قوة وابداع فن التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول.

ألو جميع المصورين السعوديين! التقطوا صورة رائعة بـ #ShotonOPPO، وشاركوها مع هاشتاق #OPPOimagineIF وعملوا تاغ لنا عشان تفوزون بجوائز محلية وعالمية رهيبة!

— أوبو السعودية | OPPO Saudi (@OPPOSaudi) July 10, 2024

مسابقة Imagine IF تستقطب مشاركات ملهمة من جميع أنحاء العالم:

شهدت مسابقة (OPPO Imagine IF) للتصوير الفوتوغرافي هذا العام إقبالًا كبيرًا، حيث نظمت أوبو العديد من الأنشطة المخصصة لتشجيع المشاركة من جميع أنحاء العالم.

فمع حلول يوم الأم وبداية موسم الصيف، أطلقت أوبو حملة (الطريق إلى باريس) Road to Paris، التي امتدت من مايو إلى يوليو، والتي دعت المشاركين للتعبير عن تقديرهم للأمهات من خلال الصور، وإبراز مستويات الحماسة والتشويق الرياضي، وذلك للفوز بفرصة المشاركة في معرض (باريس فوتو 2024) أحد أهم معارض التصوير الفوتوغرافي في العالم.

كما نظمت أوبو حملة (In Sync with the World)، التي هدفت إلى التقاط صور تعكس جماليات استكشاف العالم.

وقد ساهمت هاتان الحملتان في تعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال عرض أعمال فنية مميزة تجسد تنوع ثقافات ووجهات نظر المشاركين.

الاحتفاء بالتنوع الثقافي:

استقطبت مسابقة (OPPO Imagine IF) حتى الآن، مشاركين من جميع أنحاء العالم، حرصوا على التقاط المناظر الطبيعية والتقاليد التي تجسّد مزايا وخصائص بلدانهم الفريدة من خلال صور فوتوغرافية مذهلة باستخدام هواتف أوبو.

جزء كبير من مصر لسه منعرفش عنه حاجه وده دورك دلوقتي تبرز جمالها وتوثق قصصها بتليفون أوبو في مسابقة التصوير مع ١٠ فائزين بإجمالي جوائز ٤ تليفونات و٥٥الف جنيه هنستقبل مشاركتكم لحد ٣٠ يونيو على موقع المسابقة https://t.co/FZ3PiKQIZv

— OPPO Egypt (@OPPOEgypt) June 23, 2024

وبالإضافة إلى إطلاقها مسابقة Imagine IF للتصوير الفوتوغرافي، تعاونت أوبو أيضًا مع قناة ديسكفري لعرض التنوع الثقافي الذي يشكّل جزءًا من نسيج العالم الغني بالحضارات وذلك من خلال إطلاق برنامج (الثقافة في لقطة) Culture in a Shot.

وقد انطلق البرنامج في يونيو في شمال تايلاند، حيث نجحت أوبو في تسليط الضوء على الحرف التقليدية والآلات الموسيقية في سلسلة من الصور الجذابة التي تعكس التراث الثقافي الغني للمنطقة المليء بالألوان للجماهير العالمية، والإسهام في تعزيز التبادل الثقافي المميز، والأفكار الجديدة وتحقيق التفاهم.

جوائز قيّمة:

حددت أوبو تاريخ 28 من يوليو الجاري، موعدًا نهائيًا لإغلاق باب التسجيل والمشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعام 2024 تحت شعار (OPPO Imagine IF).

وقالت أوبو إن لجنة مراجعة المشاركات وتقييمها ستضم مجموعة من الشخصيّات الرائدة في عالم التصوير الفوتوغرافي ومنهم:

ستيف ماكاري، أيقونة التصوير الفوتوغرافي المعاصر.

مايكل ياماشيتا، مصور ناشيونال جيوغرافيك.

تينا سيغنيسدوتير هولت، مصورة هاسيلبلاد.

أليك سوث، عضو شركة Magnum Photos.

بيت لاو، نائب الرئيس الأول لشركة أوبو والرئيس التنفيذي للمنتجات.

وتشمل الجوائز القيّمة، جائزة نقدية تصل قيمتها إلى 24,000 دولار أمريكي، لمساعدة الفائزين في تحقيق أحلامهم في مجال فن التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب الاستفادة من فرصة عرض أعمالهم في معرض (باريس فوتو 2024)، أحد أهم معارض التصوير الفوتوغرافي في العالم، مما يمنح الفائزين فرصة رائعة لعرض وإبراز مواهبهم الفنية على نطاق عالمي.

ولمعرفة المزيد عن مسابقة (OPPO Imagine IF) للتصوير الفوتوغرافي والمشاركة، يمكنك زيارة هذا الرابط.

بغض النظر عمّ بتكون مصوّر، مستخدم تقني، مهووس بالأنشطة الخارجية، أو مبدع محتوى، #OPPOimagineIF يناسبك.

تبي تعرف المزيد؟

— أوبو السعودية | OPPO Saudi (@OPPOSaudi) July 13, 2024