آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من نظام iOS 18

أعلنت شركة آبل إطلاق النسخ التجريبية العامة لنظام iOS 18 لهواتف آيفون، بالإضافة إلى أنظمة التشغيل الأخرى الجديدة مثل macOS Sequoia لحواسيب ماك، و iPadOS 18 لأجهزة آيباد، و watchOS 11 لساعاتها الذكية.

ويمكن للمستخدمين تجربة النسخ التجريبية العامة لنظام iOS 18 و iPadOS 18 وغيرها من الأنظمة الجديدة في أجهزتهم المؤهلة من خلال التسجيل في برنامج آبل التجريبي Apple Beta Program عبر موقع آبل الرسمي.

وتتميز النسخ التجريبية العامة بأنها أكثر استقرارًا من الإصدارات التجريبية الخاصة بالمطورين، كما يمكن للمستخدمين العاديين تجربتها دون الحاجة إلى امتلاك حساب خاص بالمطورين.

ويمكن من خلال تلك النسخ التجريبية تجربة المزايا الجديدة التي تقدمها آبل في أنظمتها الجديدة قبل الإطلاق الرسمي في شهر سبتمبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن تثبيت النسخ التجريبية على الأجهزة قد يؤدي إلى ظهور مشكلات أو أخطاء، أو يتسبب ذلك في انهيار بعض التطبيقات بنحو غير متوقع، لذا يُنصح بعدم تثبيتها على الأجهزة الرئيسية التي يُعتمد عليها يوميًا.

وفي النسخة التجريبية العامة لنظام iOS 18، توفر آبل دعمًا لرسائل RCS، وخيارات تخصيص جديدة تسمح للمستخدمين بوضع التطبيقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية، أو تغيير ألوان الأيقونات، بالإضافة إلى تصميم جديد لتطبيق الصور، ومركز تحكم قابل للتخصيص بنحو أكبر، وغيرها من الإضافات.

ولا تحتوي الإصدارات التجريبية الحالية من أنظمة آبل على مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence وستكون متاحة فيها في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وستضم النسخة التجريبية العامة لنظام iPadOS 18 مزايا مشابهة، بالإضافة إلى تطبيق آلة حاسبة جديد للآيباد.

وتقدم النسخة التجريبية العامة لنظام watchOS 11 مزايا مثل أيام الراحة وتطبيق العلامات الحيوية Vitals الجديد في ساعات آبل، في حين توفر النسخة التجريبية العامة لنظام macOS Sequoia إمكانية عرض شاشة الآيفون على شاشة حواسيب ماك، ومزايا أخرى.